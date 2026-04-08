„Ki van ez találva. A németek nem hülyék” – véli Kocsis Máté

Ukrajna újjáépítése egy német projekt lesz, amihez mi, az Európai Unió tagországai dobjuk össze a pénzt. Kocsis Máté Facebook-videóban rántja le a leplet a mestertervről.
Kocsis Máté közösségi oldalán megosztott videójában arról beszél, a németek azért találták ki, hogy gyűjtsük össze és vigyük ki Ukrajnába az európaiak pénzét, mert a háború végén majd német cégek fogják újjáépíteni a megtépázott országot.
„Ki van ez találva. A németek nem hülyék, ez egy német projekt” – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.
