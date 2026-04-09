Kocsis Máté: Magyar Péter a megszégyenüléstől retteg leginkább

Az Igazság órája csütörtöki műsorában Kocsis Máté frakcióvezetővel Németh Balázs műsorvezető összefoglalta a kampányidőszak legfontosabb eseményeit, témáit. A március 15-i Békemenet óta maximális hőfokon zajlik a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP kampánya. Fantasztikus az a tömeg, amely támogatja a nemzeti oldalt.
A csütörtöki adást kedden vették fel, így a műsor elején az amerikai alelnök látogatásáról volt szó, amely kapcsán az általa is jelzett külföldi beavatkozásról beszélgettek, arról, hogy az ukránok nagyon le akarják váltani a magyar kormányt.
Több irányból is drukkolnak ennek,
- az egyik az ukránok szeretnének pénzt és katonákat, ha nekik kedves kormány lesz, akkor mindent megkapnak,
- a másik drukker a német vonal, akik az uniós hitel miatt akarnak kormányváltást,
- a harmadik pedig Brüsszel, ahol egyre nagyobb a tét, mert el kell kezdeni a következő 7 éves költségvetést tervezni, így, ha Orbán viktor marad, akkor a provinciális brüsszeli elképzelések nem fognak működni.
Magyar Péter minden kockázatával együtt kiváló alany a külföldi erőknek – tette hozzá a frakcióvezető.
Zelenszkij saját szájával mondja el, hogy halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt
– hívta fel a figyelmet Kocsis.
Ezzel kapcsolatban megjegyezte, az ukránok egy barbár politikát folytatnak. Nekik 1500 milliárd dollár kell és semmit nem sajnálnak ezért, hozzátéve:
Vajon Ukrajnában ölnének embert 90 milliárd euróért?”
Most a magyaroknak olyan vezetőre van szüksége, aki biztonságot tud teremteni, ezt az embert úgy hívják, hogy Orbán Viktor.
Ha ukránbarát kormányunk alakul, akkor az a kérdés, hogy mennyi idő alatt sodródunk bele a háborúba és teljesül az EU álma, hogy pont annyi adót akarnak beszedni Magyar Péterék, mint amennyit Brüsszel szán Ukrajnának.
A frakcióvezető úgy véli, ők lesznek többen és a mandátumok többsége a Fideszé lesz, annak ellenére, hogy sokkal durvább a külföldi beavatkozás Magyarországon, mint 2022-ben, hiszen akkor „csak” guruló dollárok voltak, most már titkosszolgálati beavatkozás történik.
A közösségi médiás cenzúra is azt mutatja, hogy véleménydiktatúrát akarnak"
– tette hozzá.
Az ellenzéki gazdasági terveket titkolják, nem véletlenül
Az ellenzéki „szakértők” gazdaságpolitikája megjelenik a Tisza Párt programjában, ezzel kapcsolatosan a frakcióvezetője megjegyezte, a megbukott, 2010 előtti politikát akarják visszahozni. Akkoriban a munkát adóztatták meg és úgy gondolták, hogy majd ők elosztják a pénzt. Ezzel szemben
a jobboldal olyan gazdaságpolitikát folytat, ahol az embereknél hagyják a pénzt, hogy ők költsék el arra, amire gondolják.
A 2010 előtti politika csődbe vitte az országot, mondta, hozzátéve:
Ha 2010-ben azt mondta volna valaki, hogy a kétgyermekes anyáknak nem kell adót fizetni, kiröhögték volna.”
Aki változást követel, annak számolnia kell azzal, hogy fájdalmas lenne. Minden többe kerül majd, többet kell fizetni. Ha minden olyan szuper lenne, ahogy a tiszások mondják, akkor mit kell eltitkolni?
A tiszások figyelmesen hallgathatnák vezetőiket, akik energiaválságba akarják sodorni a magyarokat
A tiszás hergelők annyira hangosak, hogy ők maguk nem hallják Kapitány István és Magyar Péter szavait, hogy nincs védett ár, nincs ársapka és a multik sem fizetnek extraprofit adót.
Egy másodpercre kellene elhallgatniuk a tiszásoknak és kinyitni a füleiket, hogy ők is rájöjjenek arra, ami a Tisza Párt programja, ráadásul saját vezetőik mondják el.
Az átlag tiszás Magyar Péter stílusa miatt felhatalmazva érzi magát arra, hogy undorító módon viselkedjen, mások halálát kívánva.
Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy amit Magyar Péter meghonosított a politikában, arra nincs példa a történelemben.
A jobboldali szavazók erre nem kíváncsiak, szépen elmennek és ránk fognak szavazni"
– tette hozzá.
Magyar Péter a megszégyenüléstől retteg
Az ellenzéki oldalon már csalásról beszélnek, ezzel kapcsolatban Kocsis megjegyezte, ez azért történik, hogy előre próbálja megmagyarázni, hogy veszítenek.
Magyar Péter, amitől legjobban retteg, az a megszégyenülés. A személyisége kizárja annak a lehetőségét, hogy elviseljen egy választási vereséget"
– hívta fel a figyelmet Kocsis.
Magyar Péter életmódjával kapcsolatban Kocsis megjegyezte, nem az a fontos, hogy valaki a magánéletét hogyan éli, hanem az, hogy vezető politikus akar lenni, így azonnal zsarolhatóvá válik a botrányai miatt.
Ha valaki azt gondolja, hogy biztonságra vágyik, annak a Fidesz a biztos választás,
ha jobb a békesség, biztonság, az, hogy nem vagyunk bevándorló ország, és meg szeretné tartani a családi kedvezményeket, akkor annak csak a Fidesz a biztos választás
– hangsúlyozta a műsor végén Kocsis Máté.
