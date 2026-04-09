Kocsis Máté: Magyar Péter a megszégyenüléstől retteg leginkább

Az Igazság órája csütörtöki műsorában Kocsis Máté frakcióvezetővel Németh Balázs műsorvezető összefoglalta a kampányidőszak legfontosabb eseményeit, témáit. A március 15-i Békemenet óta maximális hőfokon zajlik a miniszterelnök és a Fidesz-KDNP kampánya. Fantasztikus az a tömeg, amely támogatja a nemzeti oldalt.

Kocsis Máté az Igazság órája műsorában

A csütörtöki adást kedden vették fel, így a műsor elején az amerikai alelnök látogatásáról volt szó, amely kapcsán az általa is jelzett külföldi beavatkozásról beszélgettek, arról, hogy az ukránok nagyon le akarják váltani a magyar kormányt.

Több irányból is drukkolnak ennek,

az egyik az ukránok szeretnének pénzt és katonákat, ha nekik kedves kormány lesz, akkor mindent megkapnak,

a másik drukker a német vonal, akik az uniós hitel miatt akarnak kormányváltást,

a harmadik pedig Brüsszel, ahol egyre nagyobb a tét, mert el kell kezdeni a következő 7 éves költségvetést tervezni, így, ha Orbán viktor marad, akkor a provinciális brüsszeli elképzelések nem fognak működni.

Magyar Péter minden kockázatával együtt kiváló alany a külföldi erőknek – tette hozzá a frakcióvezető.

Zelenszkij saját szájával mondja el, hogy halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt

– hívta fel a figyelmet Kocsis.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, az ukránok egy barbár politikát folytatnak. Nekik 1500 milliárd dollár kell és semmit nem sajnálnak ezért, hozzátéve:

Vajon Ukrajnában ölnének embert 90 milliárd euróért?”

Most a magyaroknak olyan vezetőre van szüksége, aki biztonságot tud teremteni, ezt az embert úgy hívják, hogy Orbán Viktor.

Ha ukránbarát kormányunk alakul, akkor az a kérdés, hogy mennyi idő alatt sodródunk bele a háborúba és teljesül az EU álma, hogy pont annyi adót akarnak beszedni Magyar Péterék, mint amennyit Brüsszel szán Ukrajnának.

A frakcióvezető úgy véli, ők lesznek többen és a mandátumok többsége a Fideszé lesz, annak ellenére, hogy sokkal durvább a külföldi beavatkozás Magyarországon, mint 2022-ben, hiszen akkor „csak” guruló dollárok voltak, most már titkosszolgálati beavatkozás történik.

A közösségi médiás cenzúra is azt mutatja, hogy véleménydiktatúrát akarnak"

– tette hozzá.