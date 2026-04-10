Kocsis Máté: A kormánykritikusok hiába reklamálnának a választások után

A pénztártól való távozás után már nem lehet reklamálni! – írta Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.
A politikus annak kapcsán tette meg bejegyzését, hogy a Tisza Párt által kínált változás az egy drága és fájdalmas változás lenne.
Minden többe kerülne, drágább lenne az élet – ilyen egyszerű, le is írták, Tarr Zoltán el is mondta”
– mutatott rá.
A Fidesz programját az is ismeri, aki nem szeret minket, tette hozzá, felhívva a figyelmet arra, hogy teljesen nyílt lapokkal játszanak, 16 éve vezeti a Fidesz-kormány az országot, mindenki tudja, hogy mi az, amiben a Fidesz hisz.
Kocsis Máté: Csak arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt valami rosszban sántikál
Kiemelte, a Tisza programját azok sem ismerik, akik kedvelik a Tiszát. Azért nem ismerik, emelte ki, mert nem mondják el, mert különben megbuknának.
Most ebből egy épelméjű ember mire következtet? Arra, hogy valami rosszban sántikálnak, nem?”
– tete fel a jogos kérdést a frakcióvezető.
Érdemes jól meggondolni ezt a választást, még azoknak is, akik kormánykritikusak, mert a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadnak el a választások”
– hívta fel a figyelmet Kocsis.