Kocsis Máté váratlan bejelentést tett saját jövőjével kapcsolatban

„Választási vereség történt. A tiszások állításával szemben mi ezt elismertük, és átadjuk a hatalmat. Ez csak az egyik hazugság volt”– hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció podcastjében Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, ők az első este gratuláltak, és elindult az átadás-átvétel, tehát semmi nem volt igaz abból, amit mondtak. Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a Greenpeace megírta, nem volt szennyezés a gödi akkumulátorgyárnál. Rácz András pedig arról beszélt egy lengyel lapnak, hogy nincs semmi gond abban, ha magyar katonák mennek Ukrajnába. Kocsis Máté azt mondta, ők megmondták.

Magyar Péter börtönbe záratná Kocsis Mátét?

Kocsis Mátét Magyar Péter édesanyja feljelentette valamiért. Azt mondta, nem bírják a kritikát, ezért akarják őt lecsukni, de ő nem fog a mentelmi joga mögé bújni. Ő maga is meg fogja szavazni, hogy elvegyék. Szerinte ez azért izgalmas, mert így Magyar Péterrel szemben is lehet majd eljárást indítani.

Az árulókról szólva azt mondta, bánja hogy leírta a nevüket, mert sokan azt hiszik, hogy csak róluk van szó.

Ő egy jelenségről szeretett volna beszélni, akik haszonélvezői voltak a kormánynak, majd az utolsó pillanatban rájöttek, hogy itt folytogató volt a légkör. Azt mondta, ez nem a Fidesz elárulása, hanem annak, amiben ők jól éltek. Most mentik át, amiket megszereztek.

Úgy véli, aki nem tett törvénybe ütközőt, annak nem kell majd izgulnia. Azt mondta, ő túl sok jót nem remél a leendő főbíróval szemben, aki Magyar Péter édesanyja lesz. Úgy véli, akinek nincs félnivalója, az is kaphat NAV vizsgálatot, meg hasonlókat, de most sem úgy lesz, hogy tart egy elnökségi ülést a Tisza, és eldöntik ki megy börtönbe. Hozzátette: durva időszak jön, most lesz jogállamisági válság, de ő továbbra sem hisz ebben az egészben.

Mi várható?

Kocsis Máté szerint most egy rossz kormányzás jön, mert ezek fájni fognak a magyar embereknek. Ennek lesz politikai hatása. Azt is mondta, a Tisza nem lehet úgy jobboldali párt, ahol Iványi Gábor, Kéri László, Simor András legyeskedik. Úgy véli, törvényszerű, hogy a rossz kormányzásból adó lemorzsolódó emberek visszatérhetnek a Fideszhez. De csak akkor, ha visszakapják, amit korábban szerettek. Egy olyan Fideszt, amit régen szerettek.