Kocsis Máté újra ízekre szedte Magyar Pétert – ezt látnia kell!

A Fidesz frakcióvezetője élesen reagált Magyar Péter kijelentéseire, miután előkerültek egymásnak ellentmondó nyilatkozatai a választások tisztaságáról. Kocsis Máté szerint a politikus saját korábbi szavaival cáfolja jelenlegi állításait.
Kocsis Máté a közösségi oldalán osztotta meg Magyar Péter két önellentmondó megszólalását, és nem rejtette véka alá a véleményét:

Kocsis Máté ízekre szedte Magyar Pétert (Forrás: Magyar Nemzet)

A hideg futkos a hátamon ettől az ürgétől, komolyan borzasztó!”

A bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter korábban még maga is kizártnak tartotta a választási csalást, most viszont ennek ellenkezőjét állítja.

Egy év, két teljesen ellentétes állítás

A bemutatott részletek szerint Magyar Péter 2025-ben még úgy fogalmazott, hogy nem történt csalás, sőt részletesen elmagyarázta, miért lehetetlen a manipuláció a párhuzamos szavazatszámlálás miatt. Ezzel szemben 2026-ban már azt állítja: 

Mindenki tudja, hogy a Fidesz csal a választásokon.”

Kocsis Máté szerint ez nem egyszerű véleményváltozás, hanem súlyos hitelességi probléma. A frakcióvezető keményen fogalmazott: szerinte ez a fajta kommunikáció „kétszínű és hamis”, amely csak arra jó, hogy félrevezesse az embereket.

