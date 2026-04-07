Kocsis Máté újra ízekre szedte Magyar Pétert – ezt látnia kell!

Kocsis Máté a közösségi oldalán osztotta meg Magyar Péter két önellentmondó megszólalását, és nem rejtette véka alá a véleményét:
A hideg futkos a hátamon ettől az ürgétől, komolyan borzasztó!”
A bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter korábban még maga is kizártnak tartotta a választási csalást, most viszont ennek ellenkezőjét állítja.
Egy év, két teljesen ellentétes állítás
A bemutatott részletek szerint Magyar Péter 2025-ben még úgy fogalmazott, hogy nem történt csalás, sőt részletesen elmagyarázta, miért lehetetlen a manipuláció a párhuzamos szavazatszámlálás miatt. Ezzel szemben 2026-ban már azt állítja:
Mindenki tudja, hogy a Fidesz csal a választásokon.”
Kocsis Máté szerint ez nem egyszerű véleményváltozás, hanem súlyos hitelességi probléma. A frakcióvezető keményen fogalmazott: szerinte ez a fajta kommunikáció „kétszínű és hamis”, amely csak arra jó, hogy félrevezesse az embereket.