Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rekordmagas részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Kocsis Máté

Kocsis Máté: Még nem késő elindulni, kétszer a Fideszre kell szavazni

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mozgósító üzenettel fordult a választókhoz a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté szerint a választás tétje a béke és a biztonság megőrzése, ezért mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté a közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hogy még nem késő elindulni, és arra kérte a választókat, hogy éljenek a szavazati jogukkal. 

Kocsis Máté szerint aki a Tiszára voksol, az a támogatások elvételére szavaz
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Mint fogalmazott:

Aki elmegy szavazni és a Fideszre szavaz, az a biztonságra és a békére szavaz”.

A politikus élesen bírálta az ellenzéket is, különösen a Tisza Pártot. Állítása szerint egy esetleges kormányváltás komoly következményekkel járna a családtámogatásokra és a rezsiköltségekre nézve. Úgy fogalmazott:

Aki elmegy szavazni és a Tiszára szavaz, az megkockáztatja azt, hogy elveszíti minden támogatását a 13.-14. havi nyugdíját, a családi adókedvezményét, az édesanyák adómentességét, a fiatalok adómentességét, vagy mehetnek tankolni drágán, eltörölhetik a rezsicsökkentését, tehát a gatyája rá fog menni Tisza-kormányra, és ez bármilyen furcsán hangzik, ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj, hogy egy olyan ukránbarát politika lesz, ami közelebb fog vinni minket a háborúhoz. Aki nem megy el szavazni, az utána magára vessen. Urnáktól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Úgyhogy az a javaslatom, hogy menjen el mindenki, és kétszer szavazzon a Fideszre, egyszer egyéniben, egyszer pedig listán.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
