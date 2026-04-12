Kocsis Máté: Még nem késő elindulni, kétszer a Fideszre kell szavazni

Kocsis Máté a közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hogy még nem késő elindulni, és arra kérte a választókat, hogy éljenek a szavazati jogukkal.
Kocsis Máté szerint aki a Tiszára voksol, az a támogatások elvételére szavaz
Mint fogalmazott:
Aki elmegy szavazni és a Fideszre szavaz, az a biztonságra és a békére szavaz”.
A politikus élesen bírálta az ellenzéket is, különösen a Tisza Pártot. Állítása szerint egy esetleges kormányváltás komoly következményekkel járna a családtámogatásokra és a rezsiköltségekre nézve. Úgy fogalmazott:
Aki elmegy szavazni és a Tiszára szavaz, az megkockáztatja azt, hogy elveszíti minden támogatását a 13.-14. havi nyugdíját, a családi adókedvezményét, az édesanyák adómentességét, a fiatalok adómentességét, vagy mehetnek tankolni drágán, eltörölhetik a rezsicsökkentését, tehát a gatyája rá fog menni Tisza-kormányra, és ez bármilyen furcsán hangzik, ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj, hogy egy olyan ukránbarát politika lesz, ami közelebb fog vinni minket a háborúhoz. Aki nem megy el szavazni, az utána magára vessen. Urnáktól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Úgyhogy az a javaslatom, hogy menjen el mindenki, és kétszer szavazzon a Fideszre, egyszer egyéniben, egyszer pedig listán.”