Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rekordmagas részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Kocsis Máté: Minden aljas eszközt bevetnek a tiszások

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több száz bejelentés érkezett tiszás csalásokról, ha úgy gondolják az elkövetők, hogy ennek nincs következménye, akkor tévednek – mondta el a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videóbejegyzésében vasárnap. Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra is, mit tehetünk, ha ilyet tapasztalunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok száz bejelentés érkezett, rengeteg választási kifogásnak helyt adtak a választási bizottságok, amik mind tiszás csalások. Megkértük Magyar Pétert közvetve az interneten keresztül, hogy kicsit fogja vissza magát – mondta el Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videóbejegyzésében vasárnap.

Kocsis Máté is leadta szavazatát
Fotó: Faebook/Kocsis Máté

A politikus elmondta, jó öreg kommunista szokás szerint

Magyar Péter megint azzal vádolja az ellenfelét, amit ő maga követelt.

A legnagyobb csalássorozatot a Tisza Párt készítette elő az elmúlt hetekben, tette hozzá, megjegyezve, fel-feltűnnek ilyenek, példának felhozva Ruszin-Szendi kabinetfőnökét, aki szavazatokat akart vásárolni.

Választás 2026: ha valaki választási csalást tapasztal, forduljon a hatóságokhoz

Kocsis rámutatott, rengeteg ilyen lesz a nap folyamán még és erre figyelni kell mindenkinek, hozzátéve, Magyar Péter közben megvádolja mindezzel az ellenfeleket, ebben sincs semmi rendkívüli, „csak” az, hogy ez mind bűncselekmény.

Amennyiben úgy gondolják az elkövetők, hogy ennek nincs következménye, akkor tévednek,

tette hozzá és

felhívta minden állampolgár figyelmét arra, hogyha ilyet lát, akkor haladéktalanul forduljon a hatóságokhoz. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról