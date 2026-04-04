Kocsis Máté

Kocsis Máté odapörkölt: Megint hálószaggató öngólt lőtt a 444!

2026. április 04. 11:23
Olvasási idő: 4 perc
A Fidesz frakcióvezetője szerint a 444 legújabb „leleplező” cikke végül saját magát cáfolta meg, és akaratlanul is súlyos összefüggésekre világított rá. Kocsis Máté úgy látja: az ukrán kapcsolatok és a Tisza Párt közötti szálak egyre egyértelműbbek.
Kocsis Máté szerint hogy a 444.hu cikkében szereplő információk valójában egy olyan ügyletről szólnak, amelyben haditechnikai szereplők egy magyar lőporgyár megszerzésén dolgoztak, ukrán állami hitel bevonásával.

Kocsis Máté ezúttal sem kímélte a balliberális propagandistákat

Pont mást akart a 444, de egy hálószaggató öngól lett a mai cikkük”

– fogalmazott a politikus.

Nem semmi, amit Kocsis Máté a tiszásoknak üzent Szombathelyen

Ukrajnai kapcsolatok, titkosszolgálati figyelem

Szerinte az ügylet célja az volt, hogy az így előállított lőport és robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák, amelyre az Alkotmányvédelmi Hivatal már 2024-ben felfigyelt. A hatóság részletes tájékoztatást adott az újságíróknak, ennek ellenére több ponton pontatlanul jelent meg az ügy a balliberális sajtóban.

Ha felbukkan egy ukrán kém, a Tiszában köt ki”

– mondta a frakcióvezető, hozzátéve, hogy szerinte az ukrán gazdasági és politikai érdekek több ponton is összekapcsolódnak a párttal. Személyes megjegyzésként arra is kitért, hogy az ügyben érintettek az Alkotmányvédelmi Hivatal ellenőrzése alá kerültek a Magyar Proliferáció (MP) program keretében. Hangsúlyozta: ez egy olyan szakmai tevékenységet jelöl, amelynek célja a haditechnikai eszközök, valamint a nukleáris, biológiai és vegyi tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódó anyagok és technológiák ellenőrizetlen terjedésének feltárása és megakadályozása. Kocsis szerint a 444 ennek ellenére félreértelmezte a rövidítést, és azt Magyar Péter nevével hozta összefüggésbe.

Különösen vigyázni kell a mákos pite (MP), a magyar pingpongozók (MP), a mézes propolisz (MP), illetve a mártott papír (MP) esetében!  

