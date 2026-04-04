Kocsis Máté odapörkölt: Megint hálószaggató öngólt lőtt a 444!

Ukrajnai kapcsolatok, titkosszolgálati figyelem

Szerinte az ügylet célja az volt, hogy az így előállított lőport és robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák, amelyre az Alkotmányvédelmi Hivatal már 2024-ben felfigyelt. A hatóság részletes tájékoztatást adott az újságíróknak, ennek ellenére több ponton pontatlanul jelent meg az ügy a balliberális sajtóban.

Ha felbukkan egy ukrán kém, a Tiszában köt ki”

– mondta a frakcióvezető, hozzátéve, hogy szerinte az ukrán gazdasági és politikai érdekek több ponton is összekapcsolódnak a párttal. Személyes megjegyzésként arra is kitért, hogy az ügyben érintettek az Alkotmányvédelmi Hivatal ellenőrzése alá kerültek a Magyar Proliferáció (MP) program keretében. Hangsúlyozta: ez egy olyan szakmai tevékenységet jelöl, amelynek célja a haditechnikai eszközök, valamint a nukleáris, biológiai és vegyi tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódó anyagok és technológiák ellenőrizetlen terjedésének feltárása és megakadályozása. Kocsis szerint a 444 ennek ellenére félreértelmezte a rövidítést, és azt Magyar Péter nevével hozta összefüggésbe.