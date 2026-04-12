Hihetetlen számok érkeztek – mutatjuk a legújabb részvételi adatokat!

Kocsis Máté

Trump szavai után: irány a szavazókör!

Az amerikai elnök üzenetére hivatkozva mozgósít a Fidesz frakcióvezetője a választás napján Kocsis Máté szerint aki még nem szavazott, annak most kell döntenie Magyarország jövőjéről.
Az Egyesült Államok elnökének Magyarországot érintő kijelentéseire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, aki szerint a választás tétje világos: a gazdasági erősödés és a stabil nemzetközi szövetségek megőrzése. A politikus arra buzdította azokat, akik még nem járultak az urnákhoz, hogy olvassák el az üzenetet, majd induljanak el szavazni:

Kocsis Máté az amerikai elnök szavaival buzdítja a szavazókat (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Akik még nem voltak szavazni: olvassák el Donald Trump, az USA elnökének üzenetét, aztán induljanak a szavazókörbe!”

„Izgatottan várjuk, hogy befektessünk Magyarország jövőjébe”

Kocsis Máté bejegyzésében idézte Donald Trump amerikai elnök szavait, amely szerint az Egyesült Államok készen áll arra, hogy teljes gazdasági erejével támogassa Magyarország fejlődését, amennyiben arra szükség van.

A bejegyzésben szereplő idézet szerint az amerikai vezetés „izgatottan várja”, hogy hozzájáruljon ahhoz a jövőbeli jóléthez, amelyet Orbán Viktor folytatódó kormányzása biztosíthat.

A Fidesz frakcióvezetője mindezt egyértelmű politikai üzenetként értelmezte, és arra kérte a választókat: aki még nem szavazott, most tegye meg, és kétszer is a Fideszre adja le voksát.

