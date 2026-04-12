Trump szavai után: irány a szavazókör!

„Izgatottan várjuk, hogy befektessünk Magyarország jövőjébe”

Kocsis Máté bejegyzésében idézte Donald Trump amerikai elnök szavait, amely szerint az Egyesült Államok készen áll arra, hogy teljes gazdasági erejével támogassa Magyarország fejlődését, amennyiben arra szükség van.

A bejegyzésben szereplő idézet szerint az amerikai vezetés „izgatottan várja”, hogy hozzájáruljon ahhoz a jövőbeli jóléthez, amelyet Orbán Viktor folytatódó kormányzása biztosíthat.

A Fidesz frakcióvezetője mindezt egyértelmű politikai üzenetként értelmezte, és arra kérte a választókat: aki még nem szavazott, most tegye meg, és kétszer is a Fideszre adja le voksát.