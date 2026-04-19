Kocsis Máté megnevezett három árulót, kíméletlen írást tett közzé a politikus

„Rengetegen kérdezik, és több újságírói megkeresést is kaptam, hogy a pénteken beharangozott interjúm miért maradt el a Hír TV-n. Születnek ilyenkor őrült elméletek is” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője kifejtette: valóban kapott meghívást, el is készült a műsor. Szerinte jól sikerült az interjú, elmondása szerint mindenre válaszolt, a nehéz kérdésekre is. „A végén megköszöntem a lehetőséget, majd távoztam. Nem tiltattam le. Hogy miért pont most történt baki, azt nem tudom” – írta, majd rátért a választás értékelésére.
Mint fogalmazott, rendkívül fájdalmas és nehéz hét van mögöttünk, melynek számára egyetlen pozitívuma, hogy végre több időt tölthetett a gyerekeivel. „Az emberek vasárnapi döntése világos. Nem szabad, nem lehet és nem is kell megkérdőjelezni” – hangsúlyozta.
Az ellenfélnek gratuláltunk már aznap, a vereséget méltósággal kell viselni. (Persze a győzelmet is úgy kellene egyeseknek …) Brutálisan kemény küzdelem volt, komoly sebek estek a feleken, de végül ők nyertek. A fájdalom, az apátia, a düh, az elkeseredettség, a rengeteg kérdés mind-mind jogos és érthető. A részletes értékelés még előttünk áll, annak szabott rendje van”
– emelte ki.
Kocsis leszögezte, hogy tény: az ellenfél győzelme nagy, kétharmadot szereztek a parlamentben. „Nekünk négyszer volt ilyen, ismerjük, ezért ne becsüljük le annak erejét, de sokak helyében kerülném a túlzó képzelgéseket is, minden irányban. A parlamenti patkó arányainak látványa torzít, ahogy korábban is tette. Valójában körülbelül 3,4 millió szavazat áll szemben körülbelül 2,5 millióval. 3,4 millió – 2,5 millió. Pont olyan arány, mint 4:3-ra elveszíteni egy meccset” – mutatott rá.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a leadott szavazatok megoszlása alapján semmi történelmi nincs a választásban, csak az idővonaltól az. „A mögöttünk hagyott 16 év teszi azzá: a nemzeti korszak hosszúsága, megszokottságának megszakadása. Attól történelmi ugyan, de a számokból eredően nem végzetes. Ha valami a számok alapján is történelmi, akkor az a részvétel. Magyarország 80 százaléka ment el szavazni. Soha ennyien nem voltak, köszönjük nekik!” – írta.
A kormányzás felelőssége innentől a Tiszáé
Kocsis rámutatott arra is, hogy most egy Tisza-kormány jön, számos olyan jóléti ígérettel, amiket csak a kampány hevében tettek. Mint fogalmazott, a választások előtt is látható volt, hogy túl sokat blöffölnek, kormányozni azonban nem lehet majd titokban, válaszok nélkül, „meg a presskukacon, úgyhogy mindenki számára ki fog derülni a következő évek alatt, merre tart valójában a hajó, sikerül-e kivédeniük a gazdasági nehézségeket”.
Most még tartanak a mézes hetek köztük és a választóik között, még mindent elhisznek, és úgy tudják, minden úgy is lesz, ahogy ígérték nekik. Ez a folyamat természetes, nem szabad beleszólni. Hazaszerető és méltó ellenzék leszünk, a kormányzás felelőssége innentől a Tiszáé, függöny fel, kezdődhet az előadás”
– hangsúlyozta.
Arról, hogy Orbán Viktor vezetőként magára vállalta a vereségért viselt teljes felelősséget, megjegyezte: korrekt ugyan, de szerinte ennél árnyaltabb a kép. „Sok minden felkerülhet még az étlapra, de nem elsősorban a további felelőskeresés szándékával, hanem a megértés igényével” – írta, hozzátéve: utóbbira nagyobb szükség van.
Ne szépítsük, a háború kitörése óta gyakorlatilag letérdelt az európai gazdaság, benne a mienk is. Ezért bár a béke folyamatos követelése nem szépelgés volt, hanem sugárút a gazdaságok talpra állítása felé, egyes európai vezetők hajthatatlansága, vadabbnál vadabb elképzelései a világos irányt politikai csatatérré változtatták”
– vélekedett, majd rámutatott: háborús környezetben pont úgy nincs erős gazdaság, ahogy hullahopp karikával sem lehet derékszöget rajzolni.
Szerinte alaposabb értékelést igényel majd az is, hogy a kampány háborúellenes és karakteresen nemzetközi része miatti ukrán beavatkozás a magyar választásokba mit okozott, ahogy az is, hogy a következő évek nyilvánvaló biztonsági kockázatai, háborús veszélyei, és a már ma is érezhető, aktuális pénzügyi kiadásai számítottak-e egy békés, biztonságos országban élő társadalomnak, melynek tagjai a mában élnek.
Igazat mondtunk azzal, hogy baj közeleg, veszélyek jönnek, ahogy azzal is, hogy mindezt megsínyli majd az emberek pénztárcája. De ez a jövő. Ez a »majd« világa. Az ellenfél rövidebb lejáratú ajánlatot tett, miszerint változás kell, most. Az internet tanúbizonysága szerint sokan azt sem tudták megmondani, minek kellene konkrétan megváltoznia. Szerintük igazából bárminek, csak most legyen”
– tette hozzá.
A korrupciós vád
Kocsis Máté ezután kitért a liberális propaganda állandósult korrupciós vádjára, és annak szereplőire. „Az elmúlt években kíméletlenül, válogatás nélkül építették fel a baloldali sajtóban a korrupciós történetet, vádakat. Konkrétumok nélkül is bárki azzá válhatott, akire rámondták. Eljutottunk oda, hogy lényegében bármelyik gazdag magyar, bármelyik sikeres vállalkozó, de bármely falusi polgármester is lehet »korrupt« csak azért, mert jobban él, mint a többiek, többje van, és valakik azt mondják rá” – mutatott rá, kiemelve:
Azt is felépítették, hogy a korrupció kizárólag „Fidesz-közeli” lehet, jelentsen ez bármit is, például csak annyit, hogy a megvádolt személy már látott élő fideszest. Szerinte senkit sem érdekeltek már a tények.
„Mindez persze nem sikerülhetett volna az ellenfélnek, ha néhányan nem szolgáltatnak muníciót hozzá. Ha néhány gátlástalan és fékevesztett alak nem akar kivagyiskodni, átgázolni mindenkin, és plusz lehetőségekért akár kormányzati tisztviselőket fenyegetni. Magyar Péter hitelessége azért kérdőjeleződött meg számomra mindjárt a színrelépésekor, mert ő például pont ilyen ember volt” – tette hozzá, majd rámutatott:
néhány milliárdos nem érti, hogy az előbbi hatásmechanizmus miatt egy 40-50 milliós ruci egy átlagos kedden a közvélemény szemében csak korrupcióból származhat. Akkor is ha nem.
Szerinte azt sem értik, hogy sokaknak nem is a gazdagság tényével van bajuk, hanem a hivalkodással. „Ez mégis csak egy polgári párt, és ugyanilyen társadalom. Ahogy azt sem értik, hogy a hivalkodó életmód – még ha nem is korrupcióból fedezik – brutálisan rombolja annak a politikai közösségnek a megítélését, melynek ők még csak nem is tagjai, de kormányoz. Sokan mások viszont meg azt nem értik, hogy miért nem csaptunk nekik oda? Mert nem foglalkozunk életmód-tanácsadással, mondtuk, és persze a »hogyan« kérdésre általában nincs is konkrét tanács” – írta.
A Matolcsy-klán
Kocsis Máté arról is írt, hogy itt van„ például odacsapandónak ez a derék Matolcsy Ádám”. Mint fogalmazott, különösen irritáló, és irgalmatlan károkat okozott a nemzeti oldal kormányzása idején, és annak kampányában.
Nem csoda, hogy a hírek szerint az összekötője már a kampány alatt is ott volt a Tisza gazdasági holdudvara környékén, hiszen sokat segítettek a győzelmükben. Nem csak nekem tűnik fel, hogy a liberális propagandagépezet is megkezdte Matolcsyék mosdatását, sőt hogy hogy nem, pont a választások után előbújt most Matolcsy György is, aki szerint nagy bőség jön. Gondolom a kedves fiára gondolt, vagy a megállapodásra, amit az új rendszerrel kötöttek”
– vélekedett, majd felidézte: végigmagyarázkodott egy kampányt Matolcsy Ádám miatt, miközben nem is ismerte. „Nem tagja a pártunknak, nem jár közénk. A híradások szerint az apján keresztül a független jegybank környékén intézkedett, okosított, pénzezett suttyomban. Aztán amikor mindez kiderült, arra nem vette a fáradtságot, hogy kiálljon, s elmagyarázza, mit is csinált ott. Majd biztos mi elcipeljük ezt a terhet, gondolta. Persze politikai ellenfeleink sem hülyék, nap mint nap összemosták velünk” – tette hozzá.
Ezért gondolják sokan következmények nélkülinek az országot
A jogállamiságot tiszteletben tartó miniszterelnök az esetre mindig úgy reagált, hogy zajlik egy nyomozás, annak a dolga, hogy feltárja a történteket. Azt is mondta, hogy nem egy politikus dolga bűncselekmények gyanúját minősíteni, hanem az ügyészségé. Persze, hogy igaza van, de addigra a tényekre irányuló igényt már felszámolta a baloldali propaganda, mint tudjuk.
Bárhogy is volt, az államgépezet nagyot hibázott azzal, hogy máig nem lépett semmit. Az ilyen esetek miatt gondolhatják sokan az országot következmények nélkülinek, miközben nem az. Szóval áradt a korrupciós vád, és volt is hozzá gúnyanyag. Amit a kampányban mondtam Matolcsy Ádámról, ma is fenntartom: ha igaz, amit mondanak róla, akkor börtönben a helye”
– szögezte le.
Az árulók
Kocsis Máté ezután kitért a nemzeti oldal árulóira. „Biztos azonnal Magyar Péterre gondol mindenki – persze helyesen –, de most beszéljünk azokról, akik egyszer csak hirtelen fojtogatónak kezdték érezni a hazai levegőt. A mi kis házi árulóink, akik bár sokan vannak, sose felejtsük el a nevüket! A teljesség igénye nélkül csak egy két kedvencemet említem, majd szánunk rájuk egyszer több időt” – írta, majd kifejtette:
Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzös műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki „kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen”. Brühühü. Vagy a Szentkirályi vizes Balogh Levente, aki akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az Rtl-en, hogy változás kellene. És, hát Waberer úr. Az új szent. A nagyon tisztességes. Hálát adok a Teremtőnek, hogy minap nem szakadt rá a Telex stúdiójának mennyezete. Kormánybiztosként, felemelt milliárdosként sokáig természetesen csak »Fidesz-közeli oligarchaként« emlegették a balos sajtóban, ma már viszont ugyanott egy ünnepelt hős. Pedig csak fordított egyet a köpönyegén”
– emelte ki.
Szerinte sok ilyen bújik még elő. „Nem elvek vannak, hanem vagyonátmentés, és újabb lehetőségek. Lesznek a jó korruptak, meg a rossz korruptak. A jók a Tiszánál lesznek, de a balos híradásokban ennek ellenére sem nevezik majd őket Tisza-közelinek – ha fogadnom kéne. De azért majd a hétköznapi árulóinkra is gondoljunk, ne csak a sztárokra” – tette hozzá.
Gyalázkodás
Kocsis Máté szerint a nemzeti oldal nem védekezett kellő erővel a Magyar Péter egyre agresszívebb hazugságai ellen. Felsorolhatatlan, elképesztő hergelést, uszítást vitt véghez. Emlékeztetett, már magával a választásokkal kapcsolatban is elképesztő álhírgyártás folyt.
A balos sajtó teli csövön azt hazudta, hogy előrehozott választások lesznek. Nem lettek. Aztán, hogy április 12-ét elhalasztjuk. Miért tettük volna? Később azt, hogy módosítjuk a választási törvényt. Szó sem volt róla, nem is történt ilyen. Azzal álltak elő, hogy itt vannak az orosz kémek. Hiába mondtuk, hogy nincsenek, a hiszterizált tömegnek már mindegy volt. Elleptek mindent az álhírek, melyeket sokan elhittek. A választást el fogjuk csalni, harsogták, de ha netán nem is fogjuk, és ők nyernek, akkor Orbán nem adja majd át a hatalmat. Miért ne adta volna át, ízig-vérig demokrata. (...) Ömlött a balos sajtóból a polgárháborús uszítás, és talán sokan nem is vették észre, hogy nem egy 26 tagú párttal és az elnémított, presskukacos jelöltjeivel szemben kampányolunk, hanem a hitelességét teljesen feladó liberális propagandagépezettel szemben. Ők viszont nem indultak a választáson”
– emelte ki, hozzátéve: mégis nyertek.
A frakció vezető ezért gondolja helyesnek, hogy azok a társaink, akiknek van is jogos kritikájuk, ne hozzájuk menjenek panaszra, mert ők az ellenfeleink. „Mi pedig az ő esküdt ellenségeik vagyunk. Soha egy percre sem voltak korrektek velünk, és nyilván nem most fogják elkezdeni, pusztán csak elbábozzák. Vígan hazudozhatott a HVG, Telex, 444, Rtl, 24.hu, Népszava, Átlátszó, Direkt36, végtelenségig sorolhatnám, miközben a Tisza elnöke már első napjaiban bezárással fenyegeti a neki nem tetsző médiumokat. Gondolom, a sajtószabadság nevében” – tette hozzá.
A megújulás
Kocsis Máté ezután rátért a Fidesz megújulására. Úgy véli, a vereség fentebb említett okai között bizonyosan ott van önmagában a 16 év. „A Dallas is nagyon jó sorozat volt, de a 300. résznél azt is megunták az emberek. Elkapcsoltak. Azt még az ellenfél elemzői is elmondják, hogy a Tisza-szavazók jelentős része nem rájuk, végképp nem Magyar Péterre szavazott, hanem miellenünk. Ha szellemeskedni akarnék, akkor ebből az is következik, hogy sokkal többen mentek el miattunk szavazni, mint a Tisza miatt, és ha az ő szavazóik fele nem őket szereti, pusztán minket utál, akkor még mindig több szavazónk van, mint nekik” – írta.
Szerinte a feladat világos:
olyan Fideszt, olyan jobboldalt kell csinálni, amelyiket régen nagyon szerették az emberek. Pont ugyanolyat.
„A parlamenti frakcióba viszont nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak. Most a spártaiakra van szükség, nem az athéniakra. Azok sem férnek bele, akik nem tudnak elszámolni a vagyonukkal, a rájuk bízott feladatokkal, hivatalukban töltött idővel” – sorolta, hozzátéve: a barátság és bajtársiasság megtartása mellett azok sem, akik a liberális lejáratógépezet áldozatai lettek, és ezért már nem tudnak hozzátenni.
Nyugalom, ezeket a dolgokat nem a tiszások fogják eldönteni! Lesznek, akik maguk döntenek a sorsukról, lesznek akikről a közösség. Egy azonban biztos: újra hadrendbe állunk. Tesszük ezt azért, mert tisztában vagyunk vele, hogy a jobboldali emberek nem fogják megtalálni a számításaikat abban a Tiszában, ahol az egyik folyosón Kéri László jön szembe, a másikon az egykori offshore-lovag Simor András, aztán meg bekukucskál Iványi Gábor, Majtényi László, Fleck Zoltán, Raskó György, Hann Endre és Bokros Lajos”
– mutatott rá.
Szerinte sok hiba, bűn és árulás történt, és sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott a Fidesszel. „Most szólok, ezek jó része meg fogja találni korrupciós számításait a Tisza-kormány környékén is. A mi oldalunk 99,9 százaléka nem ilyen. Az a 0,1 százalék hurkolta a kötelet a nyakunk köré, és ez nem mehet így tovább. Ennek terheit a jobboldal tisztességes és nagy többsége nem veheti többé magára. A Tisza párt sikerei árulásból születtek, a mi hibáink a hűségből. Utóbbi mondatrészből viszont nem a hűséget kell elhagynunk, hanem a hibákat, és továbbra is ki kell állni minden jobboldali mellett. 4:3-ra kikaptunk, de lesz visszavágó – írta.
Kocsis Máté is célkeresztbe került
Kocsis Máté rámutatott arra is, hogy nekünk most sem igazunk van, hanem igazunk lesz. A következő években számos napon ki fog derülni, hogy a Tisza becsapta az embereket. Ezért is vagyok jelen helyzetben derűlátóbb, mint a legtöbben. Annak ellenére vagyok az, hogy látom, a jobboldaliak megfélemlítése, a verbális lincselés tovább folyik az interneten. Nézzétek meg a tiszás oldalakon, hogy ők most verni, akasztani, bebörtönözni akarnak minket.
Amikor mi 2/3-okat kaptunk, örültünk, ünnepeltünk. De ezek most nem kormányozni akarnak, hanem bosszút állni. Magyar Péter egykori főbíró édesanyjának kapcsolatain keresztül uralmuk alá akarják hajtani az igazságügyi szerveket. Jobb érzésű munkatársaiktól tudjuk, hogy listákat vezetnek levadászandó emberekről, csak úgy »jogállamilag«. Két céljuk van: a mi morális megsemmisítésünk, illetve a gazdasági elit megzsarolásán keresztül a vagyonok megszerzése”
– hangsúlyozta.
„Ugyan a lista alapján nem én vagyok a legnagyobb célpontjuk, de arról már tudok és büszke vagyok rá, hogy a második parlamenti ülésen velem fogják kezdeni a megtorlást. Az első mentelmi jog kikérés az enyém lesz, mert Magyar Péter és családja nem tűri a kritikát. Úgy gondolják, ők gyalázhatnak bárkit, a templomból kijövő embereket a platóról, vagy újságírókat, civileket, de róluk egy hangot sem lehet szólni. Már pedig ez nem így lesz. Üzenem nekik, én nem bújok a mentelmi jogom mögé, mint Magyar Péter, nem kell fáradniuk vele!” – fogalmazott.
Jobboldaliak! A vereséget méltósággal elviseljük, az állami vegzatúrát kiálljuk, és soha, de soha nem adjuk fel! Szóval adjunk hálát az Istennek a nemzeti korszakért, álljunk a vívmányai mellett, fel a fejjel, és rendeződjünk! Isten óvja meg Magyarországot!
– zárta bejegyzését a frakcióvezető.