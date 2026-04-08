Közel száz kórházat újított fel a kormány az elmúlt években

Gulyás Gergely a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet új járóbeteg-szakrendelőjének ünnepélyes átadásán hozzátette: ez jól mutatja, hogy miközben az egészségügyi kassza a kormányzásuk alatt 1200 milliárd forintról 4000 milliárdra nőtt, volt pénz és lehetőség arra, hogy az egészségügyi infrastruktúrát is fejlesszék.

Új képalkotó diagnosztikai eszközöket adtak át a Bajai Szent Rókus Kórházban (Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A kórházak országszerte megújultak

A kormány lépéseinek köszönhetően a vidéki egészségügyi infrastruktúra ma lényegesen magasabb színvonalú, mint a budapesti

– mondta a miniszter, megjegyezve: ez ad feladatokat a következő évekre is, de jól mutatja azt, hogy volt szándék, akarat és képesség arra, hogy a vidéki egészségügyi infrastruktúra megújuljon. Ennek szép példája a ceglédi szakrendelő épülete is.