Közel száz kórházat újított fel a kormány az elmúlt években

Kilencvenegy kórház és rendelőintézet fejlesztése valósult meg 690 millió forintból az elmúlt években, 103 önkormányzati rendelőintézetet sikerült felújítani, 123 mentőállomást újítottak föl, és 60 újat építettek – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Cegléden.
Gulyás Gergely a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet új járóbeteg-szakrendelőjének ünnepélyes átadásán hozzátette: ez jól mutatja, hogy miközben az egészségügyi kassza a kormányzásuk alatt 1200 milliárd forintról 4000 milliárdra nőtt, volt pénz és lehetőség arra, hogy az egészségügyi infrastruktúrát is fejlesszék.
A kórházak országszerte megújultak
A kormány lépéseinek köszönhetően a vidéki egészségügyi infrastruktúra ma lényegesen magasabb színvonalú, mint a budapesti
– mondta a miniszter, megjegyezve: ez ad feladatokat a következő évekre is, de jól mutatja azt, hogy volt szándék, akarat és képesség arra, hogy a vidéki egészségügyi infrastruktúra megújuljon. Ennek szép példája a ceglédi szakrendelő épülete is.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!