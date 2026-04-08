Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kórház

Közel száz kórházat újított fel a kormány az elmúlt években

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kilencvenegy kórház és rendelőintézet fejlesztése valósult meg 690 millió forintból az elmúlt években, 103 önkormányzati rendelőintézetet sikerült felújítani, 123 mentőállomást újítottak föl, és 60 újat építettek – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Cegléden.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kórházegészségügyVálasztás 2026felújítás

Gulyás Gergely a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet új járóbeteg-szakrendelőjének ünnepélyes átadásán hozzátette: ez jól mutatja, hogy miközben az egészségügyi kassza a kormányzásuk alatt 1200 milliárd forintról 4000 milliárdra nőtt, volt pénz és lehetőség arra, hogy az egészségügyi infrastruktúrát is fejlesszék.

Új képalkotó diagnosztikai eszközöket adtak át a Bajai Szent Rókus Kórházban (Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A kórházak országszerte megújultak

A kormány lépéseinek köszönhetően a vidéki egészségügyi infrastruktúra ma lényegesen magasabb színvonalú, mint a budapesti

– mondta a miniszter, megjegyezve: ez ad feladatokat a következő évekre is, de jól mutatja azt, hogy volt szándék, akarat és képesség arra, hogy a vidéki egészségügyi infrastruktúra megújuljon. Ennek szép példája a ceglédi szakrendelő épülete is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
