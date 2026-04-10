A kormányhatározat értelmében 3,3 milliárd kerül a Tiszához

Több mint 3,3 milliárd forintos kormányzati forrásból tanuszoda épül Tiszafüreden – derül ki a friss kormányhatározatból. A Mandiner beszámolója szerint a beruházás a helyi lakosság és a térség sportélete mellett a város turisztikai vonzerejét is erősítheti.

A döntés értelmében a létesítmény a Lipcsey-park területén, a Tariczky sétányon épülhet meg, a beruházásért az Építési és Közlekedési Minisztérium felel. A tervek szerint még idén elkészülhetnek a szükséges dokumentációk, a kivitelezés pedig 2027-ben indulhat el.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere szerint a fejlesztés nemcsak a város, hanem az egész járás számára kiemelten fontos, hiszen ez lesz a térség egyetlen, oktatásra is alkalmas uszodája.

A beruházás új távlatokat nyit az iskolai úszásoktatásban és a helyi sportéletben – különösen a kajak-kenu utánpótlás szempontjából. Emellett hozzájárulhat a Tisza-tó és Tiszafüred turisztikai vonzerejének erősítéséhez is, hiszen a strandfürdő közvetlen közelében valósulhat meg az új létesítmény.