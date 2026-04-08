Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

kormányülés

Mutatjuk, miről volt szó a szerdai kormányülésen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
„Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak, és amit most látunk, az még csak a kezdet” – írja Facebook-bejegyzésében Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter a szerdai kormányülést követően. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szempontok a közelgő választás tétjét is meghatározzák. Hozzátette: a Fidesz jelenti a biztos választást vasárnap.
kormányülés, Választás 2026, Orbán Viktor

kormányülés, Bóka János
Kormányülés volt szerdán Fotó: Facebook

A miniszter tájékoztatott, a kormány célja változatlan: megvédeni a magyar családokat az árrobbanás hatásaitól. Ennek érdekében fenntartják a rezsicsökkentést, valamint bevezették a védett üzemanyagárak rendszerét, amely

stabilitást nyújt a lakosság számára egy bizonytalan gazdasági környezetben.

Bóka János ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a rendszert Brüsszelből meg akarják szüntetni. Állítása szerint a Tisza Párt támogatná azokat az intézkedéseket, amelyek az olcsó orosz energiáról való leválást, a rezsicsökkentés megszüntetését és a védett üzemanyagárak eltörlését eredményeznék.

A kormány ezzel szemben – mint mondta – kitart jelenlegi politikája mellett: célja a magyar családok védelme, az ukrán olajblokád letörése, valamint az ország működéséhez szükséges energiaellátás biztosítása. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szempontok a közelgő választás tétjét is meghatározzák, és úgy fogalmazott: a Fidesz jelenti a biztos választást vasárnap.

 

