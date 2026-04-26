Kósa Lajos is lemond a parlamenti mandátumáról

Kósa Lajos a közösségi oldalán jelentette be, hogy bár 1990-től kezdve folyamatosan tagja volt a magyar országgyűlésnek, most mégis lemond a listán megszerzett parlamenti képviselői mandátumáról és a párt alelnöki tisztségért pedig nem indul újra.

A legutóbbi országgyűlési választások eredményére hivatkozva Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy nem veszi át az országos listán szerzett mandátumát, és a párt következő tisztújító kongresszusán sem indul semmilyen tisztségért. Kósa Lajos a választási vereség miatti felelősségvállalással indokolta döntését. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Fidesz-alelnöki tisztségéről is távozik Kósa Lajos

Kósa Lajos a bejegyzésében értékelte a politikai helyzetet, elismerve, hogy az országgyűlési választáson a polgárok többsége a változásra voksolt.

A választáson a polgárok többsége a változásra szavazott. Köszönöm a bennünket támogató 2 millió 400 ezer polgár bizalmát! Ezúttal nem voltunk elegen a folytatáshoz. A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként. Csodálatos volt a szavazóimért, a debreceniekért dolgozni, ezt a munkát soha nem adom fel. 1994, 2002 és 2006 után ez a negyedik országgyűlési választási vereség, amit a Fidesszel megélek, mindegyikből felálltunk, ez a demokrácia. Néha győzünk, néha tapasztalatot szerzünk. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Debrecen!

- írta bejegyzésében a Fidesz egyik legismertebb, legrégebb óta politizáló debreceni politikusa.












