Kövér László: A legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozhatják Magyarországot

„Semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot” – fogalmazott Kövér László leköszönő házelnök a kormányra készülő Tisza Párttal kapcsolatban.

A politikus szerint az új többség előtt jogi értelemben nyitva áll a lehetőség arra, hogy saját elképzelései szerint alakítsa át az ország működését, ami szerinte komoly kockázatokat hordoz. Úgy véli, ebben a helyzetben a Fidesz parlamenti frakciója önmagában

nem lesz képes megakadályozni a törvényhozási folyamatokat, ezért a hangsúly a politikai közösség egészének megerősítésére helyeződik.

Kövér László arról is beszélt, hogy a következő időszakban a közösség összetartása kulcskérdés lesz, különösen az esetleges „szétbontási, szétverési kísérletekkel” szemben. Megfogalmazása szerint ezekre a próbálkozásokra számítani lehet, ezért a politikai oldalnak egységesen és szervezetten kell fellépnie.