Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Kövér László

Kövér László: A legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozhatják Magyarországot

„Semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot” – fogalmazott Kövér László leköszönő házelnök a kormányra készülő Tisza Párttal kapcsolatban. A politikus arról is beszélt, hogy a következő időszakban a közösség összetartása kulcskérdés lesz.
„Semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot” – fogalmazott Kövér László leköszönő házelnök a kormányra készülő Tisza Párttal kapcsolatban.

Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnöke Fotó: Kurucz Árpád
Kövér László: Fotó: Kurucz Árpád

A politikus szerint az új többség előtt jogi értelemben nyitva áll a lehetőség arra, hogy saját elképzelései szerint alakítsa át az ország működését, ami szerinte komoly kockázatokat hordoz. Úgy véli, ebben a helyzetben a Fidesz parlamenti frakciója önmagában

nem lesz képes megakadályozni a törvényhozási folyamatokat, ezért a hangsúly a politikai közösség egészének megerősítésére helyeződik.

Kövér László arról is beszélt, hogy a következő időszakban a közösség összetartása kulcskérdés lesz, különösen az esetleges „szétbontási, szétverési kísérletekkel” szemben. Megfogalmazása szerint ezekre a próbálkozásokra számítani lehet, ezért a politikai oldalnak egységesen és szervezetten kell fellépnie.

 

