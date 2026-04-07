Ezért nyilvánvaló, hogy a Shell lobbistája a tiszás Kapitány István

Vitályos Eszter kormányszóvivő osztotta meg a közösségi oldalán a Fidesz ügyvezető alelnökének, a Ferencvárosi TC elnökének szavait a tiszás lobbistákról. Kapitány István egy multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke lett a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakembere, amit Kubatov Gábor szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor az ember a szavazófülkébe lép. Meg is magyarázta, miért nem a magyar emberek érdekeit fogja választani a multi érdekei helyett, vagyis miért rossz választás Magyar Péter Tisza Pártja, és miért az egyetlen és biztos választás a Fidesz.

Kapitány Istvánnak van 12,5 milliárdnyi Shell-részvénye. Ha csak 10 százalékot ment fel a Shellnek az ára, akkor keresett 1 milliárd 250 millió forintot, csak ezen az egy kis történeten. Gondolják, hogy ő ezt majd semmibe fogja venni, hogy majd nem fogja kiszolgálni a Shellt? Teljesen nyilvánvaló, hogy ők ezeknek a cégeknek a lobbistái, ideértve Orbán Anitát is"

– mondta a nagyobbik kormánypárt alelnöke.

A párt alelnöke szerint a Fidesz 2010 óta minden országos választáson bizonyított, és a magyarok ismétlődő bizalma azt mutatja, hogy a párt pontosan tudja, mit kell tennie az országért. Erről beszélt még tavaly novemberben Kubatov Gábor a közösségi oldalán közzétett videójában: