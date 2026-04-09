Kucsera Gábor videóban üzent: Ezért szavazok a Fideszre!

A sport és a család szerepéről beszélt Kucsera Gábor abban a videóban, amelyet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztott meg közösségi oldalán. A sportoló személyes történetén keresztül indokolta, miért tartja fontosnak a közelgő választást.

Kucsera arról beszélt, hogy a sport megtanította őket türelemre, kitartásra és arra, hogy mindig előre nézzenek, ezek az értékek pedig a magánéletükben is meghatározóak maradtak. Úgy fogalmazott, amikor belevágtak a családalapításba, tudták, hogy lesznek nehéz időszakok, de életük egyik legfontosabb és legszebb időszakának tartják ezt az utat.

A sportoló kiemelte, hogy minden nap hálát adnak gyermekeikért, családjukért és azért, hogy együtt lehetnek. Hozzátette, különösen fontos számukra, hogy egy olyan országban nevelhetik gyermekeiket, ahol biztonságban élhetnek, és ahol a család értéket jelent.

A videóban arról is beszélt, hogy szeretnék, ha Magyarország a jövőben is olyan hely maradna, ahol a közösség, a hagyományok és a család szerepe meghatározó. Ennek érdekében – mint mondta – a választáson a Fideszt támogatják.

A videó mellé Orbán Balázs azt írta: aki biztonságos, családbarát Magyarországot szeretne, annak a Fidesz a biztos választás.