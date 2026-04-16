Külképviseleti szavazás: megérkeztek a lezárt urnák Magyarországra

A külképviseleti szavazáson a részvételi adatok alapján a választópolgárok kiemelkedően aktívak voltak: számos helyszínen 90 százalék feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, 100 százalékos volt a részvétel. A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8 924 választópolgár adta le szavazatát.

Külképviseleti szavazás: a világ 149 városában leadott szavazatokat tartalmazó urnák hiánytalanul és biztonságban megérkeztek Magyarországra

A beérkezett urnákat a Nemzeti Választási Bizottság tételesen megvizsgálta. A szemle során az urnák sértetlennek bizonyultak, így azok felbontása és a bennük található szavazatok országgyűlési egyéni választókerületenkénti szétválogatása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkezdődhetett – áll a Nemzeti Választási Iroda közleményében.

Mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületben egy-egy szavazatszámláló bizottság dolgozik azokban a kijelölt szavazókörökben, ahová a belföldi átjelentkezéssel, illetve a külképviseleti szavazáson leadott voksok megérkeznek. Ezeket a szavazatokat a kijelölt szavazókörök szavazataival együtt számolják meg.

Az országos egyéni választókerületi választási bizottságok ezt követően az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményét állapítják meg.

A választási szervek folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán annak érdekében, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett megállapítsák.

Rengetegen voksoltak a külképviseleti szavazás során is

Ahogy arról már korábban az Origo is beszámolt, kiemelkedően magas részvétel mellett zajlott a szavazás a külképviseleteken. Szinte minden választásra jogosult leadta a voksát. Az adatok szerint a külföldön élő vagy tartózkodó magyarok jelentős többsége fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az országgyűlési választáson.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein (nagykövetségein és konzulátusain) szavazhattak. Összesen 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 84749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten.