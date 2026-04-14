Reagált a Kúria elnöke Magyar Péter felszólítására – mutatjuk!

A Kúria, amelynek vezetőjét, Varga Zs. Andrást ugyancsak távozásra szólította fel Magyar Péter, válaszolt a felszólításra, hogy benyújtja-e lemondását.

Budapest, 2025. december 17. Varga Zs. András, a Kúria elnöke

A Kúria az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó legfőbb bírósági szerv. Elnökét az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdése értelmében kilenc évre az Országgyűlés választja”

– közölték a HVG-vel. Varga Zs. András mandátuma 2030. január 1-jéig szól.

Miután Magyar Péter távozásra szólított fel több állami intézmény vezetőjét is, az érintettek reagáltak a felszólításra. Mindannyian hangsúlyozták, hogy törvény által biztosított, hosszú távú mandátumuk van és függetlenül működnek.