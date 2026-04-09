Kettős mérce a Facebookon? Megdöbbentő adatok a politikai elérésről

A március végi adatokat vizsgáló kutatás szerint ugyanazon platformon, azonos időszakban is eltérő szabályok és hatások érvényesülhetnek a politikai szereplők esetében, ami nagyon erősen felveti a digitális tér semlegességének kérdését.

Az MCC Brussels kutatása súlyos anomáliákra mutatott rá a politikai tartalmak internetes elérésének ügyében (Forrás: uctoday.com)

Eltérő szabályok, eltérő esélyek

Az MCC szerint a Facebook különbözőképpen kezeli a politikai szereplők kommunikációját attól függően, hogy oldalon vagy személyes profilon keresztül történik az aktivitás.

Orbán Viktor hivatalos oldala szigorúbb korlátozások alá esik, míg Magyar Péter személyes profilja nem ugyanazon algoritmikus és hirdetési szabályok szerint működik.

Ez a különbség jelentősen befolyásolhatja az elérést és az interakciók számát.