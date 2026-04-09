Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Kettős mérce a Facebookon? Megdöbbentő adatok a politikai elérésről

Az MCC Brussels friss elemzése szerint jelentős különbségek mutatkoznak a Facebook politikai tartalmainak teljesítményében Magyar Péter és Orbán Viktor között. A kutatás több ponton is arra utal, hogy a digitális platform működése és a szabályozási környezet befolyásolhatja a politikai verseny feltételeit.
A március végi adatokat vizsgáló kutatás szerint ugyanazon platformon, azonos időszakban is eltérő szabályok és hatások érvényesülhetnek a politikai szereplők esetében, ami nagyon erősen felveti a digitális tér semlegességének kérdését. 

Az MCC Brussels kutatása súlyos anomáliákra mutatott rá a politikai tartalmak internetes elérésének ügyében (Forrás: uctoday.com)

Eltérő szabályok, eltérő esélyek

Az MCC szerint a Facebook különbözőképpen kezeli a politikai szereplők kommunikációját attól függően, hogy oldalon vagy személyes profilon keresztül történik az aktivitás. 

Orbán Viktor hivatalos oldala szigorúbb korlátozások alá esik, míg Magyar Péter személyes profilja nem ugyanazon algoritmikus és hirdetési szabályok szerint működik. 

Ez a különbség jelentősen befolyásolhatja az elérést és az interakciók számát.

Eltűnő kommentek és furcsa számok

A vizsgálat egyik legfeltűnőbb megállapítása, hogy több ezer esetben a kommentek nem jelentek meg a nyilvánosság számára, miközben az adminisztrátorok látták őket. A jelenség rendszerszintűnek tűnik, és elsősorban a kormánypárti jelöltek oldalait érinti.

Mindezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy közel azonos elérés mellett Magyar Péter tartalmai több mint háromszoros interakciót generáltak. Az elemzés szerint az ilyen mértékű különbség ritka, és nem magyarázható pusztán a tartalom minőségével vagy a közönség aktivitásával.

Brüsszeli szabályozás és digitális befolyás

Az elemzés kitér arra is, hogy az Európai Bizottság a választások előtt aktiválta a Gyorsreagálási Rendszert, amely lehetővé teszi az online tartalmak gyorsított jelölését és korlátozását.

Rapid Response System (RRS) és a digitális tér

Az MCC Brussels szerint az Európai Bizottság a választások előtt aktiválta a Gyorsreagálási Rendszert (RRS), amely az EU dezinformációs szabályozásának részeként működik. A rendszer lehetővé teszi, hogy az EU, civil szervezetek és techcégek valós időben, összehangoltan avatkozzanak be az online térben.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a „tényellenőrök” gyorsított eljárásban jelölhetnek tartalmakat, amelyek így hátrébb sorolhatók, korlátozhatók vagy akár eltávolíthatók – vagyis közvetlen hatással lehetnek a politikai kommunikációra egy kampányidőszakban.

A magyar választók egyre inkább ki vannak téve az EU fokozódó szabályozói beavatkozásainak”

– fogalmazott Richard Schenk, az MCC kutatója, aki szerint az átláthatóság helyett egyre inkább egy nehezen követhető, koordinált moderációs rendszer rajzolódik ki. Az MCC szerint mindez olyan környezetet teremt, ahol a platformok működése, a szabályozás és a külső szereplők együtt formálhatják a politikai kommunikációt egy érzékeny választási időszakban.

