A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra továbbra is jelen marad. A Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántható, de a folyamatok, amiket feltártak, nem fognak eltűnni – írta Lánczi Tamás szerdán a Facebook-oldalán arra reagálva, hogy Magyar Péter bejelentette, rövid időn belül felszámolják a hivatalt.
Az újonnan felhatalmazást kapott politikai erő és annak miniszterelnök-jelöltje kijelentette, hogy nem számol a Szuverenitásvédelmi Hivatal további működésével – írta Lánczi Tamás elnök azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter a hivatal rövid úton történő felszámolását tervezi.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Fotó: Facebook/Lánczi Tamás

Az SZH elnöke fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntethető és felszámolható, de azok a folyamatok, amelyeket működésünk során feltártak, nem fognak eltűnni.

A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad”

– hangsúlyozta Lánczi.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a kezdetektől támadás alatt állt

A hivatal vezetője megjegyezte, az elmúlt két évben munkatársaival azért dolgozott, hogy bemutassák és jelezzék:

a magyar demokratikus folyamatokba történő külföldi beavatkozás létező valóság.

A szuverenitás védelme és így a hivatal is a kezdetektől támadás alatt állt, ugyanis az SZH működése veszélyforrást jelentett mindazok számára, akik Magyarországot nem szuverén államként, a magyarokat nem önrendelkező nemzetként kezelik.

Lánczi Tamás szerint baloldali hírportálok nyíltan beismerték, hogy külföldi érdekcsoportok tevőlegesen részt vettek a magyarországi választási kampányban.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jövőben

minden magyar állampolgárnak, minden állami intézménynek és minden felelős politikai szereplőnek kötelessége marad Magyarország önrendelkezésének védelme.

