Lannert Judit személyében a Gyurcsány-kormányhoz kötődő ultraliberális oktatási minisztert választott Magyar Péter

Az Ellenpont írása szerint Magyar Péter színt vallott azzal, hogy az ultraliberális Lannert Juditot fogja kinevezni kormányának oktatási miniszterévé.

Az új miniszter, Lannert Judit cége százmilliókat kapott a Gyurcsány- és Bajnai-kormányoktól, például azért, hogy megmagyarázza, Gyurcsány őszödi beszéde tisztességes volt, a rendőri visszaélések pedig a Gyurcsány ellen tüntetőkkel szemben meg sem történtek Fotó: Facebook / Lannert Judit

Lannert Judit kiválasztásával Magyar Péter a régi ellenzékhez kapcsolódó, szélsőséges liberális irányba viszi el az oktatásügyet

A Telex korábban azt írta, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a tárcavezető, Magyar Péter azonban néhány nap alatt megfutamodott a baloldali Facebook-influenszerek (például Mérő Vera és Pankotai Lili) támadásaitól, és végül egy durván balliberális meggyőződésű szakértőt jelölt az oktatási minisztérium vezetőjének.

Lannert a Gyurcsány–Bajnai-kormányok egyik fő kedvezményezettjének, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. leányvállalatának volt korábban az alapítója. A Tárki számtalan közvélemény-kutatással támogatta a baloldali kormányokat, a nevük szerepelt a kormányzati megbízások mértékét összegző TOP 10-es listában is.

Hogy mennyire közel álltak Gyurcsányékhoz, azt jól mutatja, hogy a korabeli Origo arról számolt be, hogy a legtöbb tanulmányt épp a Tárki Társadalomkutató Intézet készítette abban az időben a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából: öt dolgozatot, csaknem 45 millió forintért.

A szervezet akkoriban élen járt abban, hogy közvélemény-kutatásaival tisztára mossa Gyurcsány Ferencet az őszödi beszéd utáni politikai válságból. Ilyen kérdést tettek fel például a választóknak: a válaszadó melyik értelmezést tartja találónak, hogy Gyurcsány „reformokra” vagy a helyzettel való szembenézésre biztatta a hallgatóságot, amikor többek közt k*rva országnak nevezte a hazáját?

De a Tárki igyekezett a polgárháborús hangulatot is felmérni, amely a beszéd nyomán kialakult, és egy másik közvélemény-kutatásában a Gyurcsány-kormányzat megbízásából erre is rákérdeztek.

Lannertet 2008-ban, még bőven a Gyurcsány-kormány idején nevezték ki a TÁRKI–TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. élére, ahol kutatásokat végeztek, tanulmányokat írtak a baloldali kormány Oktatási Minisztériumának. A pedagógusok időmérlegére vonatkozó megbízást például a Bajnai-kormány idején rendelték meg az általa vezetett intézettől 2009-ben. A kutatást pedig maga Lannert Judit vezette.