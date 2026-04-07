Az amerikai alelnök látogatása bizonyítja, hogy Magyarország megbízható szövetséges

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán számolt be arról, hogy hamarosan Budapesten köszönthetik J. D. Vance amerikai alelnököt, aki hivatalos látogatásra érkezik Magyarországra. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a két ország közti kapcsolat stabil alapokon nyugszik, és olyan közös értékek mentén szerveződik, mint a szuverenitás védelme, a határbiztonság és a nemzeti érdekek képviselete.
Kulcsszerep a honvédelemben és a NATO-ban
Ez a látogatás is megerősíti: a magyar–amerikai stratégiai partnerség szilárd alapokon áll”
– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky. Hozzátette: a honvédelem területén különösen fontos az Egyesült Államokkal való együttműködés, legyen szó a Magyar Honvédség fejlesztéséről vagy a NATO-n belüli szerepvállalásról. A látogatás egyértelmű jelzés arra, hogy Magyarország megbízható szövetséges, amelyre Washington is partnerként tekint a biztonságpolitikai kérdésekben.