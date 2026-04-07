J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Az amerikai alelnök látogatása bizonyítja, hogy Magyarország megbízható szövetséges

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Néhány órán belül Budapestre érkezik az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance. A honvédelmi miniszter szerint a látogatás a magyar-amerikai stratégiai partnerség újabb megerősítéseként értelmezhető.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán számolt be arról, hogy hamarosan Budapesten köszönthetik J. D. Vance amerikai alelnököt, aki hivatalos látogatásra érkezik Magyarországra. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a két ország közti kapcsolat stabil alapokon nyugszik, és olyan közös értékek mentén szerveződik, mint a szuverenitás védelme, a határbiztonság és a nemzeti érdekek képviselete.

Az amerikai alelnök látogatása még nagyobb lendületet adhat a kampány véghajrájának (Forrás: Origo)
A rozsdaövezetből a Fehér Házig: JD Vance története Budapest felé tart

Kulcsszerep a honvédelemben és a NATO-ban

Ez a látogatás is megerősíti: a magyar–amerikai stratégiai partnerség szilárd alapokon áll”

 – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky. Hozzátette: a honvédelem területén különösen fontos az Egyesült Államokkal való együttműködés, legyen szó a Magyar Honvédség fejlesztéséről vagy a NATO-n belüli szerepvállalásról. A látogatás egyértelmű jelzés arra, hogy Magyarország megbízható szövetséges, amelyre Washington is partnerként tekint a biztonságpolitikai kérdésekben.

