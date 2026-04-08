Lázár János: Április 12-én nem a politikusok sorsáról, hanem a saját sorsukról döntenek az emberek

A mostani választásnak komoly a tétje, szorosabb a verseny, mint bármikor volt. De a választópolgárok nem a politikusok sorsáról, hanem a saját sorsukról, tehát a pénztárcájukról döntenek – jelentette ki közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter, aki szerdán Tolna vármegyében, Csibi Krisztina mellett kampányolt aláhúzta: minden szavazatnak súlya van, és a Fidesz a biztos választás.