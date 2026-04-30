Lázár János a Fidesz átalakulásáról és arról, miért csak egy évre ül be a parlamentbe

Lázár János közösségi oldalán értékelte a Fidesz-KDNP választási vereségét, és a következő időszak feladatairól is beszélt. A leköszönő építési és közlekedési miniszter szerint komoly munka vár a nemzeti oldalra. A politikus világossá tette: a vereség okai ismertek, de a feldolgozásuk és a párt megújítása hosszabb folyamat lesz. Hangsúlyozta, hogy a vezetésnek egyszerre kell felelősséget vállalnia és részt vennie az újjáépítésben, miközben a közösség egységét is meg kell őrizni. Kitért arra is, hogy a párt vezetésében már elindult az átalakulás: vannak, akik távoznak, mások viszont maradnak, hogy elvégezzék a szervezeti és politikai megújulás munkáját. Saját szerepét ebben egyértelműen kijelölte.

Lázár János az újjáépítésről és a saját szerepéről

A politikus jelezte, hogy a jobboldali közösség kérésére végül felveszi parlamenti mandátumát, és részt vesz az újjászervezésben.

Az a dolgunk, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsük”

– írta.

Lázár János sok sikert kívánt az alakuló kormánynak és Országgyűlésnek, majd hangsúlyozta: szerepvállalása időben korlátozott, egy évre szól, és a háttérből kíván dolgozni. Mint fogalmazott: