Kampányhajrá: Lázár utcáról utcára járva mozgósít

Lázár János a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kampány utolsó napjaiban folyamatosan járja a választókörzeteket: emberekkel beszélget, telefonál, fényképezkedik, és személyesen viszi ki a leveleket. Mint fogalmazott:
Tessék elmenni, szavazni, nagyon fontos választás előtt állunk. Most elég nagy a tét.”
„Nincs lefutott meccs” – teljes erőbedobással pörög a kampányhajrá
A miniszter hangsúlyozta, hogy a választás kimenetele korántsem eldöntött, ezért a mozgósítás kulcsfontosságú. Mint mondta:
Nem dőlhet senki hátra, nem bízhatja el magát, nincs lefutott mérkőzés.”
A bejegyzésből az is kiderül, hogy a kampány során nemcsak politikai üzenetek hangzanak el, hanem hétköznapi beszélgetések is zajlanak:
Azt mondta az ember, rendben van minden, nyugi”
– idézett fel egy telefonbeszélgetést. Lázár szerint nem szabad hátradőlni.