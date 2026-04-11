Lázár János: Magyar Péter nem változást, hanem veszélyt jelent

A kormánypártok szombaton a Budai Várban tartották kampányzáró eseményüket, amelyen felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is. Lázár János a beszédét azzal kezdte: a Tisza Párt szerint már le van fújva a meccs, már ők nyertek. A tárcavezető kiemelte: hazudnak.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszél Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának budapesti állomásán, a Szentháromság téren tartott kampányzáró rendezvényen 2026. április 11-én

Fotó: Polyák Attila

Lázár János: A legfontosabb kérdésről, a jövőnkről döntünk

A miniszter szerint még hátra van 10 óra a választásokig,

ahol nyugodtan, higgadtan dönthetünk a legfontosabb kérdésről, a jövőnkről. Távol a provokátoroktól és az internetes agressziótól.

A tárcavezető hangsúlyozta: Magyar Péter tönkretenné Magyarországot. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, a Fideszre kell szavazni – emelte ki, majd számos ponton szembeállította a kormánypártokat a Tisza Párttal.

Mint mondta: a kormánypártok programja az egyszerű, hétköznapi embereknek szól, a Tiszáé a multiknak.

– A budapesti, és a brüsszeli elitet akarják kiszolgálni a megszorításokkal, ezzel szemben a kormánypártok esetében az apa férfi, az anya adómentes. Lesz 13. és 14 havi nyugdíj, egymillió forintos átlagbér. Van kerítés, és nincs migráns – hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette:

a Tisza a multik embereiből csinálna kormányt és országot.

– Az árak nőnek majd, és nem a fizetések. Emelik az adókat majd, és privatizálják a vállalatokat – sorolta.

Az ellenzék vezetőjével kapcsolatban kiemelte:

Magyar Péter nem változást, hanem veszélyt jelent. Hatalomra éhes és bosszúra szomjas. Vele azok is veszíteni fognak, akik rá szavaznak

– figyelmeztetett, majd kifejtette, hogy Orbán Viktor a magyarok embere, ő a biztos választás, ezzel szemben Magyar Péter csapdába csalta az ellenzéki szavazókat, mivel győzelmével a multikon, Brüsszelen és az ukránokon kívül mindenki csak vesztene.

Magyar Péter ma még csak veszély, de holnap a szavazófülkékben ez a veszély elhárítható

– jegyezte meg.

A miniszter szerint sokan vannak olyanok, akiken már nem múlik semmi: a Fidesz önkéntesein, harcosain, akik hónapok és évek óta teszik a dolgukat. Lázár János nekik megköszönte a munkájukat.

A tárcavezető azt kérte, mindenki menjen el szavazni és vigyenek magukkal még három embert, mert három a magyar igazság.

