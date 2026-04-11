Lázár János elárulta a jó mozgósítás titkát!

A kampány hajrájában az aktivisták szerepét emelte ki Lázár János, aki szerint nélkülük nem lenne sikeres a mozgósítás. A miniszter Filep Dávidnak hangsúlyozta: a választás valódi erejét azok adják, akik nap mint nap dolgoznak a közös célért. Szerinte a választási kampány legfontosabb szereplői azok az önkéntesek, akik a háttérben végzik a munkát.
Ennek a választásnak a szívét, lelkét azok az önkéntesek adják, akik aláírást gyűjtöttek, pultoznak, telefonálnak és dolgoznak éjjel-nappal”
– fogalmazott, kiemelve, hogy az ő munkájuk nélkül a kampány nem érhetne célt.
„Egy kézfogás, egy szavazat”
Lázár János egy rövid, de annál beszédesebb „recepttel” válaszolt arra a kérdésre, mi a sikeres mozgósítás titka. Mint mondta, nincs bonyolult stratégia:
Minden egyes személyes találkozás számít, minden kézfogás egy újabb szavazatot jelenthet.
A politikus szerint a kampány utolsó szakaszában különösen fontos az aktivisták munkájának elismerése. Ezért a Szentháromság téren külön köszönetet mondanak azoknak, akik a legtöbbet tették a közös sikerért – nemcsak most, hanem az elmúlt évek során is.