Lázár János mozgósításra szólította fel a Fidesz szimpatizánsait a kampány hajrájában

A kampány hajrájában Lázár János a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás kimenetele kizárólag a választók kezében van.
A fideszes politikus szerint a kormánypártoknak össze kell szedniük minden erejüket, hogy sikeresen vegyék az akadályokat a kampány végén.
Korábban nem volt ekkora tétje a választásnak. Most 16 év után nagyon össze kell magunkat szedni, hogy a versenyt tudjuk bírni, tudjuk győzni, és végül miénk legyen a győzelem. Nem azt kell nézni, mit mondanak a televíziókban, nem azt kell nézni, mi van a Facebookon, nem azt kell nézni, mit mondanak a közvélemény-kutatások. Az a lényeg, hogy az emberek a szavazófülke magányában hova teszik a keresztet. Ez a legfontosabb kérdés”
- mondta Lázár János.