Lázár János mozgósításra szólította fel a Fidesz szimpatizánsait a kampány hajrájában

A kampány hajrájában Lázár János a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás kimenetele kizárólag a választók kezében van.

A részvétel és a felelős döntés fontosságát hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter Léteavértesen kampányolva. Lázár János szerint minden korábbinál nagyobb a választás tétje, és a végeredményt nem a közvélemény-kutatások vagy a médiamegjelenések, hanem a szavazófülkében meghozott döntések határozzák majd meg. Fotó: Facebook / Lázár János

Lázár János szerint az a lényeg, hogy az emberek a szavazófülke magányában hova teszik a keresztet

A fideszes politikus szerint a kormánypártoknak össze kell szedniük minden erejüket, hogy sikeresen vegyék az akadályokat a kampány végén.

Korábban nem volt ekkora tétje a választásnak. Most 16 év után nagyon össze kell magunkat szedni, hogy a versenyt tudjuk bírni, tudjuk győzni, és végül miénk legyen a győzelem. Nem azt kell nézni, mit mondanak a televíziókban, nem azt kell nézni, mi van a Facebookon, nem azt kell nézni, mit mondanak a közvélemény-kutatások. Az a lényeg, hogy az emberek a szavazófülke magányában hova teszik a keresztet. Ez a legfontosabb kérdés”

- mondta Lázár János.