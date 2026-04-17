Lemondott a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagságáról

Lemondásáról szólva úgy fogalmazott, hogy az április 12-i országgyűlési választás eredménye történelmi léptékű, egyértelmű üzenet valamennyi közjogi tisztségviselő számára: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel.

A Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagságáról lemondott a Jobbik delegáltja

Fotó: Zih Zsolt

Magyarország leendő miniszterelnöke a napokban engem is arra kért, hogy a kuratóriumi tagságomról lemondva engedjek teret a választói akarat érvényesülésének. Ezt a kérést tiszteletben tartom, és döntésemmel eleget teszek a felhívásnak"

– emelte ki.

Mint írta, a hazai közszolgálati médiaszolgáltatás sem a korábbi szocialista kormányok idején, sem ma – jelenlegi formájában pedig különösképpen – nem felel meg azoknak a törvényi előírásoknak és nemzetközi sztenderdeknek, amelyek érdemessé tennék a magyar adófizetők támogatására.

Az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása elkerülhetetlen, s ennek az égetően szükséges megújulásnak nem kíván gátja lenn – fűzte hozzá. „Az elmúlt tizenhat évben, mint az ellenzék által jelölt kuratóriumi tag és mint hazaszerető ember a médiatörvény adta keretek között magam is azért dolgoztam, hogy hazánknak a közös európai értékeket és nemzeti érdekeinket egyaránt szem előtt tartó vezetése legyen. Erre a felelősségteljes munkára most a magyar választópolgároktól teljes körű felhatalmazást kapott a megalakuló Tisza-kormány, amely az én személyes bizalmamat is régóta élvezi. Őszintén bízom benne, hogy a rájuk váró feladatot hatékonyan és gyorsan képesek lesznek elvégezni” – írta. „Végezetül tisztelettel arra kérem Magyarország valamennyi közjogi tisztségviselőjét, hogy ne dugják homokba a fejüket. A magyar emberek világos és megkerülhetetlen üzenetet küldtek: eljött az ideje, hogy az eddigi tisztségviselők hátralépjenek, és teret adjanak a társadalom által megkövetelt, halaszthatatlan változásnak” – közölte Silhavy Máté Tibor.