Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

A lengyel külügyminiszter szerint az új magyar kormány Ukrajna-politikája teljesen más lesz

A leendő magyar kormány támogatni fogja az Oroszország elleni szankciókat. Magyar Péterék minden bizonnyal feloldják az Ukrajna által kért uniós hitel blokkolását is – derül ki Radislaw Sikorski lengyel külügyminiszter szavaiból, amelyet a Magyar Nemzet idézett.
Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható megváltozásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádióban. Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

A lengyel külügyminiszter szerint a leendő magyar kormányfő szavai egybeesnek a lengyel állásponttal
A lengyel külügyminiszter szerint a leendő magyar kormányfő szavai egybeesnek a lengyel állásponttal
A lap idézi a lengyel külügyminisztert, aki arra a kérdésre, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonmegbeszélése alapján számít-e a magyar politika megváltozására a két háborúban álló ország viszonylatában, azt válaszolta:

Igen, teljesen eltérő lesz.”

A lap hozzáteszi, a lengyel külügyminiszter elmondta, Orbán Anita azt sugallta,

Magyarország feloldja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat. 

Sikorski továbbá kijelentette:

a leendő magyar kormányfő szavai egybeesnek a lengyel állásponttal.”

 

 

