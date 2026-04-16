A lengyel külügyminiszter szerint az új magyar kormány Ukrajna-politikája teljesen más lesz

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható megváltozásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádióban. Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

A lengyel külügyminiszter szerint a leendő magyar kormányfő szavai egybeesnek a lengyel állásponttal

A lap idézi a lengyel külügyminisztert, aki arra a kérdésre, hogy az Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonmegbeszélése alapján számít-e a magyar politika megváltozására a két háborúban álló ország viszonylatában, azt válaszolta:

Igen, teljesen eltérő lesz.”

A lap hozzáteszi, a lengyel külügyminiszter elmondta, Orbán Anita azt sugallta,

Magyarország feloldja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat.

Sikorski továbbá kijelentette: