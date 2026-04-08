Lentulai Krisztián fontos üzenetet küldött minden magyarnak a választás kapcsán

A kampányhajrá a célegyenesbe ért, a tartalomgyártók pedig mindenkit arra buzdítanak, hogy ne maradjanak otthon április 12-én. Lentulai Krisztián, a Mandiner újságírója kijelentette, hogy vasárnap azért megy el szavazni, hogy megerősítse a Fidesz-KDNP-t az ország irányításában.
Lentulai Krisztián szerint méltatlan kihívói akadtak csak eddig a Fidesznek. Úgy fogalmazott: idióták, tökkelütöttek és még gonoszak is voltak eddig, de a mostani ellenfél példátlan módon kombinálja ezt a három jelzőt.
Lentulai Krisztián a külföldi befolyásról
Az újságíró figyelmeztetett: egy esetleges kormányváltás veszélybe sodorná a jelenlegi kormány vívmányait, például a védett árat, a rezsicsökkentést, az adókedvezményeket és családtámogatásokat.
Ez a kormány az egyetlen, amelyik garantálni tudja, hogy ezek az értékek, vívmányok meg is maradjanak. Azoknak a fiataloknak és nyugdíjasoknak is mondom, akik jelenleg is élvezik ennek a kormánynak a jóléti intézkedéseit
– fogalmazott.
