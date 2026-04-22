Zelenszkij most tényleg megteszi? Döbbenetes bejelentést tett

Rendkívüli bejelentést tett a Mol: ez egész Magyarországot érinti

Óvodáskori érzékenyítés vagy gyermekvédelem?

Másfél héttel a választások után elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt az Európai Bíróság. A bíróság úgy látja, hogy nem volt szükség erre a külön jogszabályra.
Újabb feszültséget szült Budapest és Brüsszel között az Európai Bíróság keddi ítélete, amely jogsértőnek minősítette a magyar gyermekvédelmi törvényt. Miközben jogvédő szervezetek történelmi győzelemként ünneplik a döntést, a kormány és elemzők a nemzeti szuverenitás eddigi legsúlyosabb sérelméről beszélnek. 

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Brussels Pride résztvevőivel pózol Brüsszelben, 2025 májusában (kép forrása: Facebook/KaracsonyGergely)  

A vita középpontjában a gyermekek szexuális nevelése, az iskolai érzékenyítés, és a gyermekvédelem áll – egy korábban megszólaló tanár szerint ugyanis már óvodás kortól el kellene kezdeni az LMBTQ-témák bemutatását, amit a hazai szabályozás kategorikusan tilt.

A bíróság indoklása szerint a magyar jogszabály megbélyegzi a szexuális kisebbségeket, ám a kormányoldal emlékeztet: a 2022-es népszavazás és a társadalmi akarat egyértelműen a gyermekvédelmi gátak mellett foglalt állást.

Orbán Balázs politikai igazgató szerint Brüsszel a választások után azonnal mozgásba lendült, hogy letörje a magyar ellenállást a genderpropagandával szemben. 

Schenk Richárd, az MCC kutatója arra figyelmeztet, hogy az ítélet egy rendkívül általános, korábban sosem alkalmazott cikkelyre alapozva teremt veszélyes precedenst, amely bármely tagállam önrendelkezését fenyegetheti. A politikai diskurzusban most minden szem a Tisza Pártra szegeződik, amely egyelőre hallgat az ügyben.

 

