Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

Napvilágot láttak Brüsszel elvárásai az új kormánytól – ezt nyögni fogjuk

57 perce
Brüsszel az LMBTQ ügyek felkarolását is elvárja az új kormánytól – hívták fel a figyelmet a Nemzeti Fröccs új Facebook-videójában. Mint rámutattak: kevéssel azután, hogy az Európai Unió Bírósága elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt, Szivárvány TV néven LMBTQ tartalmakat sugárzó csatorna indult Magyarországon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió bírósága elkaszálta a 2021-ben hozott magyar gyermekvédelmi törvényt. Az EU ezzel nem azt mondta, hogy nem kell megvédeni a gyerekeket, hanem azt, hogy a magyar szabályozás szerintük túl széles és közben korlátozza a szólásszabadságot és diszkriminatív – hívták fel a figyelmet a Nemzeti Fröccs új Facebook-videójában

A Budapest Park 15. évadának kezdetére az LMBTQ mozgalom zászlóját helyezték ki Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
A Budapest Park 15. évadának kezdetére az LMBTQ mozgalom zászlóját helyezték ki
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Uniós elvárások LMBTQ ügyekben 

Mester Robertina kifejtette: a magyar álláspont az, hogy a gyermek védelme az első, ám az EU álláspontja, hogy az első helyen a szabadságjogok állnak.”

– Tehát itt arról van szó, hogy ki hol húzza meg a határt. Eddig az volt a gyakorlat, hogy erkölcsi kérdésekben a tagállamoknak sokkal nagyobb a mozgástere. A bíróság döntése ezt leszűkíti, az ítélet pedig nem jogi, hanem alapvetően politikai ideológiai szempontokat helyez előtérbe. Innen fakad a konfliktus – fogalmazott.

Amint a videó készítője rámutatott, hogy az uniós bíróság döntését követően néhány nappal Szivárvány TV néven napi 24 órában sugárzó LMBTQ tematikájú csatorna indult Magyarországon, a Budapest Parkban pedig kikerült a szivárvány színű zászló. Szavai szerint mindez nem véletlen, hiszen 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az LMBTQ ügyek felkarolását is elvárja az új kormánytól.”

 

