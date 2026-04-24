Napvilágot láttak Brüsszel elvárásai az új kormánytól – ezt nyögni fogjuk

Az Európai Unió bírósága elkaszálta a 2021-ben hozott magyar gyermekvédelmi törvényt. Az EU ezzel nem azt mondta, hogy nem kell megvédeni a gyerekeket, hanem azt, hogy a magyar szabályozás szerintük túl széles és közben korlátozza a szólásszabadságot és diszkriminatív – hívták fel a figyelmet a Nemzeti Fröccs új Facebook-videójában.

A Budapest Park 15. évadának kezdetére az LMBTQ mozgalom zászlóját helyezték ki

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Uniós elvárások LMBTQ ügyekben

Mester Robertina kifejtette: a magyar álláspont az, hogy a gyermek védelme az első, ám az EU álláspontja, hogy az első helyen a szabadságjogok állnak.”

– Tehát itt arról van szó, hogy ki hol húzza meg a határt. Eddig az volt a gyakorlat, hogy erkölcsi kérdésekben a tagállamoknak sokkal nagyobb a mozgástere. A bíróság döntése ezt leszűkíti, az ítélet pedig nem jogi, hanem alapvetően politikai ideológiai szempontokat helyez előtérbe. Innen fakad a konfliktus – fogalmazott.

Amint a videó készítője rámutatott, hogy az uniós bíróság döntését követően néhány nappal Szivárvány TV néven napi 24 órában sugárzó LMBTQ tematikájú csatorna indult Magyarországon, a Budapest Parkban pedig kikerült a szivárvány színű zászló. Szavai szerint mindez nem véletlen, hiszen