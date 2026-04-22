Az LMBTQ-lobbi benyújtotta a számlát, Magyar Péter hallgat

Az LMBTQ-lobbi benyújtotta a számlát Magyar Péter választási győzelme után. A Tisza Párt elnöke azonban továbbra sem reagált az ügyben.

Mint korábban beszámoltunk róla, a választások után alig másfél héttel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozás ügyében. A luxembourgi testület döntése szerint

a kifogásolt törvény több ponton is sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket.

A bíróság szerint a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható, és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal. Az uniós bíróság közleménye szerint a kereset valamennyi jogalapnál megalapozott. Az eljárást még 2021-ben indította az Európai Bizottság, amely szerint a magyar jogszabály több területen is sérti az uniós kötelezettségeket. A bizottság álláspontja alapján a törvény nemcsak az Európai Unió Alapjogi chartája rendelkezéseivel ellentétes, hanem a szolgáltatások szabad áramlását és az adatvédelmi szabályokat is érinti.

Mire terjedt ki a magyar szabályozás?

A 2021-ben elfogadott magyar gyermekvédelmi szabályozással a kormány célja a kiskorúak védelme volt. A törvény tiltotta, hogy 18 éven aluliak számára elérhető felületeken olyan tartalmak jelenjenek meg, amelyek a homoszexualitást vagy a nemváltást „népszerűsítik” vagy megjelenítik.

Ez érintette a televíziós műsorokat, filmeket és hirdetéseket is, amelyek szigorúbb korhatár-besorolás alá kerültek.

Szabályozta az oktatást is: az iskolai szexuális felvilágosítást csak előzetesen engedélyezett szervezetek tarthatták, és korlátozták, hogy milyen, a nemi identitással vagy szexuális orientációval kapcsolatos témák jelenhetnek meg a tananyagban.

A jogszabály emellett rendelkezett a pedofil bűnelkövetők szigorúbb nyilvántartásáról is, külön rendszert hozva létre.

Mi következik most?

A mostani ítélet nyomán Magyarországnak módosítania kell a vitatott rendelkezéseket, ellenkező esetben további eljárás és akár pénzügyi szankciók is következhetnek.

A blokkolt uniós forrásokból ráadásul körülbelül 7-800 millió euró e miatt a jogszabály miatt elérhetetlen Magyarország számára.

Magyar Péterék az uniós források hazahozatalát ígérték, talán ez lehet oka a hallgatásának. Ha a parlament ugyanis megsemmisíti majd a kifogásolt módosításokat, ez a pénz felszabadul.