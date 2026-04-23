Miközben Európa-szerte egyre élesebb viták zajlanak arról, hol húzódik a határ az érzékenyítés és az ideológiai befolyásolás között, Magyarországon újabb provokatív kezdeményezés körvonalazódik: a hírek szerint hamarosan elindulhat a Szivárvány TV nevű, LMBTQ-tematikájú televíziós és online csatorna.

A Budapest Park 15. évadának kezdetére egy hatalmas pride zászlót helyeztek ki

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Media1 értesülése szerint a csatorna tulajdonosai már benyújtották a szükséges dokumentumokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), hogy megkezdhessék működésüket. A projekt időzítése sokak szerint nem véletlen: mindössze néhány nappal azután érkezett a hír, hogy az Európai Unió Bírósága elmarasztaló döntést hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozással kapcsolatban.

Most egy olyan médiaszolgáltatás indulhat el, amely saját meghatározása szerint ugyan „hidat kíván képezni”, valójában azonban sokak szerint újabb platformot teremthet az identitáspolitikai aktivizmus számára.

A Szivárvány TV a nap 24 órájában sugározna tartalmakat lineáris televíziós formában és online streamingfelületeken is.

A csatorna tulajdonosai azt állítják, hogy műsoraikat szigorú szakmai elvek alapján szerkesztik majd, és figyelnek a gyermekvédelemre is. A végső döntés most a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kezében van. Az azonban már most látszik, hogy a kezdeményezés komoly indulatokat válthat ki, és újabb frontot nyithat a gyermekvédelemről, a kulturális értékekről és a nemzeti szuverenitásról szóló vitákban.