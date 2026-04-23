Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

A Media1 értesülései szerint az előkészítés alatt lévő csatorna a nap 24 órájában tenne közzé tartalmakat, ötvözve a hagyományos televíziózás élményét a modern, bárhol elérhető online streaming szabadságával.
nemzeti média - és hírközlési hatóságnmhheurópai unió bíróságaszivárvány tvmedia1

Miközben Európa-szerte egyre élesebb viták zajlanak arról, hol húzódik a határ az érzékenyítés és az ideológiai befolyásolás között, Magyarországon újabb provokatív kezdeményezés körvonalazódik: a hírek szerint hamarosan elindulhat a Szivárvány TV nevű, LMBTQ-tematikájú televíziós és online csatorna.

People march with their giant rainbow flag from the parliament building in Budapest downtown during the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) Pride Parade in the Hungarian capital on July 6, 2019. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A Budapest Park 15. évadának kezdetére egy hatalmas pride zászlót helyeztek ki
A Media1 értesülése szerint a csatorna tulajdonosai már benyújtották a szükséges dokumentumokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), hogy megkezdhessék működésüket. A projekt időzítése sokak szerint nem véletlen: mindössze néhány nappal azután érkezett a hír, hogy az Európai Unió Bírósága elmarasztaló döntést hozott a magyar gyermekvédelmi szabályozással kapcsolatban.

Most egy olyan médiaszolgáltatás indulhat el, amely saját meghatározása szerint ugyan „hidat kíván képezni”, valójában azonban sokak szerint újabb platformot teremthet az identitáspolitikai aktivizmus számára. 

A Szivárvány TV a nap 24 órájában sugározna tartalmakat lineáris televíziós formában és online streamingfelületeken is.

A csatorna tulajdonosai azt állítják, hogy műsoraikat szigorú szakmai elvek alapján szerkesztik majd, és figyelnek a gyermekvédelemre is. A végső döntés most a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kezében van. Az azonban már most látszik, hogy a kezdeményezés komoly indulatokat válthat ki, és újabb frontot nyithat a gyermekvédelemről, a kulturális értékekről és a nemzeti szuverenitásról szóló vitákban.

 

