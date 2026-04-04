Orbán Balázs: A Tisza Párt embere összejátszott az ukránokkal

A 444 internetes portál lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának közlése szerint, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő, aktív üzleti lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében.

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével.

Orbán Balázs elmondta,

a keletkezett információk alapján megerősítésre került, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal említett osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai tömegpusztító fegyverek, valamint ezek hordozó eszközei, a gyártásukhoz, előállításukhoz, fejlesztésükhöz szükséges termékek és technológiák, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges szaktudás és információk ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.