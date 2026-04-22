A Magyar Péter által vidékfejlesztési miniszterré kinevezett Lőrincz Viktória nemrég egy devizahitel-károsult családon nyerészkedett

Lőrincz Viktória, Kaposvár és térsége április 12-én megválasztott országgyűlési képviselője kapott felkérést Magyar Pétertől a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszteri pozíciójára.

Alig két év alatt jutott el a kadarkúti önkormányzati padsorokból a leendő Tisza-kormány egyik legfontosabb minisztériumának élére a leendő terület- és vidékfejlesztési miniszter. A jogász végzettségű ügyvédjelölt, Lőrincz Viktória pályája azonban nemcsak gyors politikai emelkedéséről, hanem konfliktusairól és vitatott közéleti szerepvállalásáról is ismert. Fotó: Facebook / Lőrincz Viktória

Lőrincz Viktória jogi ismeretei eddig leginkább csak egy devizahitel-károsult család ingatlanának megszerzésében hasznosultak

Magyar Péter a felkérést indokolva azt mondta róla:



Lőrincz Viktória a Somogy 1-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, miközben a kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse."

Amikor a jogi tapasztalatokról szólt Magyar Péter, akkor lehet, hogy arra a még a választás előtt, furcsa körülmények között megtörtént ingatlanügyletre is gondolt, ami nem kapott eddig túl nagy nyilvánosságot.

Az Ellenpont azonban megírta még a választások előtt, hogy Lőrincz Viktória egy olyan lakást szerzett meg minimális összegért, amelyet egy devizahitel-károsult családtól vettek el a végrehajtók. Így Lőrincz Viktória azon nyerészkedett, hogy egy család földönfutóvá vált. Lőrincz amúgy tíz évig járt jogi egyetemre, és hét éve ügyvédbojtárkodik, de a szakvizsgát azóta sem tudta letenni.

A lap szerint dokumentumok bizonyítják, hogy a nagyatádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatti lakás (hrsz.: 520/2/A/9) tulajdonjogához egy devizahitel-károsult család szorult helyzetét kihasználva jutott hozzá Lőrincz Viktória.

2017-ben ugyanis a tulajdoni lap szerint Petényi Antal végrehajtó megindította az eljárást a több mint 6 millió forintos tőkekövetelés miatt. 2018 nyarán aztán az ingatlant árverés útján szerezte meg az OTP Faktoring. Alig telt el fél év, és a 31153/5/2019.02.14. számú határozattal Lőrincz Viktória (1/3 részben) és üzlettársa, Farkas János (2/3 részben) adásvétel útján máris tulajdonosokká váltak.

A piaci adatok alapján egy ilyen nagyatádi panellakás akkoriban 5–7 millió forintot ért, ám a követeléskezelőtől – belső információk alapján – vélhetően 3,5–4,5 millió forintért, tehát akár féláron juthattak hozzá. Lőrincz Viktória tehát alig másfél millió forintnyi befektetéssel ült bele egy család tragédiájába”



– írta az Ellenpont, amely információi szerint Lőrincz Viktória a választási kampány előtt elkezdte árulni a nagyatádi ingatlant.