Egy magánklinika vezetője ellen lejáratókampány indult a politikai nézete miatt

A HírTV arról számolt be, hogy egy magánklinika honlapján az volt olvasható a választások után néhány nappal, hogy a vezető orvosuk tiszás pácienseket nem lát el. A Célpont stábja megkereste az érintett doktornőt, a magánklinika vezetőjét Kassai Enikőt, aki elmondta, hogy lejárató kampány zajlik ellene. Fotó: YouTube / HírTV

A magánklinika vezetője a politikai nézetei miatt lett egy lejárató kampány célpontja

Az érintett orvos, Kassai Enikő a csatorna Célpont című műsorának nyilatkozva határozottan cáfolta az állítást. Mint mondta, sem ő, sem az intézmény nem utasít el pácienseket politikai hovatartozás alapján. A történteket „lejárató kampánynak” és „karaktergyilkossági kísérletnek” nevezte.

A doktornő hangsúlyozta: több mint három évtizede dolgozik az egészségügyben, és állítása szerint szakmai munkáját mindig a betegek érdeke határozta meg. Úgy fogalmazott, az eset méltatlan egy olyan orvoshoz, aki „35 éve a gyógyításnak él”.

Kassai Enikő szerint a vitatott tartalom nem külső támadás eredménye volt, hanem egy, a rendszerhez hozzáféréssel rendelkező belső személy helyezhette el a klinika honlapján. Állítása szerint dokumentumokkal is igazolható, hogy ő maga semmilyen utasítást nem adott ilyen közlés megjelentetésére.

A doktornő azt is kifogásolta, hogy a hírt közlő 444.hu nem kereste meg őt az állítások ellenőrzése érdekében. Elmondása szerint sem telefonon, sem elektronikus úton nem kapott megkeresést, mielőtt a cikk megjelent.

A Hír TV tájékoztatása szerint a szerkesztőség kérdéseket küldött az ügyben a 444-nek, azonban a riport adásba kerüléséig nem érkezett válasz.