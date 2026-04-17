Magyar katonák indultak Marokkóba, hogy részt vegyenek az African Lion gyakorlaton

Az African Lion 2026 az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (USAFRICOM) legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20. és május 8. között zajlik Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése egy minden haderőtípust felölelő, többkomponensű és többnemzeti közös kiképzési esemény keretében.

Magyarok is részt vesznek az African Lion gyakorlaton Forrás: europeafrica.army.mil

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, kiemelt lehetőségnek tartja a magyar részvételt az afrikai kontinensen rendezett különböző nemzetközi gyakorlatokon, így az African Lionon is. A Honvéd Vezérkar főnöke arról is beszélt:

Amellett, hogy fejlesztjük a hazai különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeit, páratlan alkalmat biztosít a nemzetek közötti katonai együttműködési formák megerősítésére is.”

A Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége tudatta: a magyar különleges műveleti katonák a marokkói Agadír, Tifnit és Cap Draa gyakorlóterein éleslövészeteken vesznek részt, valamint összhaderőnemi feladatokat teljesítenek földön és levegőben. A gyakorlat egyik kiemelt eleme a harctéri sebesültellátás oktatása, amelyet ghánai és marokkói különleges műveleti katonák számára biztosítanak.

Idén először magyar mesterlövészek is képviselik a helyszínen a magyar haderőt, továbbá, szintén első alkalommal, magyar előretolt repülésirányító mentorok is támogatják a gyakorlatot, akik a repülő eszközök irányításával és koordinálásával kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a résztvevőkkel.