Magyar Péter, a kétarcú – te melyikkel értesz egyet?

Amikor két évvel ezelőtt a Partizán műsorában feltették Magyar Péternek az egymillió hrivnyás kérdést, hogy lenne-e Magyarország miniszterelnöke, azt felelte: „Ez még viccnek is rossz”. A 2026-os országgyűlési választáson Magyar Péter a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője által közzétett videóban Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője 2024 márciusában azt a kérdést tette fel Magyar Péternek, hogy lenne-e az ország miniszterelnöke. Magyar Péter első interjúja a Partizán online műsorában 2024. február 11-én (Forrás: Partizán/YouTube) Hogy egy klasszikust idézzem, vagyis inkább magamat, ez még viccnek is rossz” – válaszolta Magyar Péter, némi felháborodottsággal a hangjában. Magyar Péter miniszterelnök-jelölt lett. „Te melyik Magyar Péterrel értesz egyet?” – tette fel a kérdést Dömötör Csaba.

