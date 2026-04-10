Magyar Péter, a kétarcú – te melyikkel értesz egyet?

Amikor két évvel ezelőtt a Partizán műsorában feltették Magyar Péternek az egymillió hrivnyás kérdést, hogy lenne-e Magyarország miniszterelnöke, azt felelte: „Ez még viccnek is rossz”. A 2026-os országgyűlési választáson Magyar Péter a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.
A Fidesz EP-képviselője által közzétett videóban Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője 2024 márciusában azt a kérdést tette fel Magyar Péternek, hogy lenne-e az ország miniszterelnöke.
Hogy egy klasszikust idézzem, vagyis inkább magamat, ez még viccnek is rossz”
– válaszolta Magyar Péter, némi felháborodottsággal a hangjában.
Magyar Péter miniszterelnök-jelölt lett.
„Te melyik Magyar Péterrel értesz egyet?”
– tette fel a kérdést Dömötör Csaba.
