Alkotmánysértés? Túl messzire mehetett Magyar Péter

Alkotmányossági vitát indított el Magyar Péter nyilatkozata, amelyben több közjogi méltóság mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását is sürgette – szúrta ki a Magyar Nemzet. Pokol Béla egykori alkotmánybíró szerint azonban ez a lépés már túlmutat a politikai kritikán:
Ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent”.
Nem mindegy, hogyan kritizálják az államfőt
Pokol Béla rámutatott: a miniszterelnök vagy egy leendő kormányfőjelölt jogosan fogalmazhat meg kritikát az államfővel szemben, akár nyilvánosan is. Ugyanakkor ennek szigorú alkotmányos keretei vannak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A szakértő szerint az Alaptörvény világosan rögzíti, hogy az államfő hivatalból való eltávolítása csak az Országgyűlésben kezdeményezhető, megfelelő indoklással, majd kétharmados döntést követően az Alkotmánybíróság elé kerül az ügy.
Ennek megkerülése szerinte már az alkotmányos rend sérelmét jelenti.
Több intézmény vezetőjét is távozásra szólította fel
Magyar Péter a választási győzelmet követően nemcsak a köztársasági elnök, hanem több kulcsintézmény vezetőjének lemondását is sürgette, köztük a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírósági Hivatal és az Alkotmánybíróság élén álló szereplőkét.
A Tisza Párt elnöke később hangsúlyozta, hogy a jogállami keretek betartásával kívánják végrehajtani a személyi változásokat. Pokol Béla értelmezése szerint azonban már maga a felszólítás módja is aggályos, és azt mutatja, hogy a politikai szándék megelőzte az alkotmányos eljárásrend tiszteletben tartását.