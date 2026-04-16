Alkotmánysértés? Túl messzire mehetett Magyar Péter

Alkotmányossági vitát indított el Magyar Péter nyilatkozata, amelyben több közjogi méltóság mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását is sürgette – szúrta ki a Magyar Nemzet. Pokol Béla egykori alkotmánybíró szerint azonban ez a lépés már túlmutat a politikai kritikán:

Magyar Péter alkotmánysértést követett el Pokol Béla egykori alkotmánybíró szerint

Ha közvetlen érintkezés során felszólítja lemondásra, az alkotmánysértést jelent”.

Nem mindegy, hogyan kritizálják az államfőt

Pokol Béla rámutatott: a miniszterelnök vagy egy leendő kormányfőjelölt jogosan fogalmazhat meg kritikát az államfővel szemben, akár nyilvánosan is. Ugyanakkor ennek szigorú alkotmányos keretei vannak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A szakértő szerint az Alaptörvény világosan rögzíti, hogy az államfő hivatalból való eltávolítása csak az Országgyűlésben kezdeményezhető, megfelelő indoklással, majd kétharmados döntést követően az Alkotmánybíróság elé kerül az ügy.

Ennek megkerülése szerinte már az alkotmányos rend sérelmét jelenti.