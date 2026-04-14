Reagált az Állami Számvevőszék Magyar Péter felszólítására

Magyar Péter vasárnap este, kétharmados győzelmét követően győzelmi beszédében több fontos közjogi tisztségviselőt is távozásra szólított fel. Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László is a listán szerepelt, akit a Tisza Párt vezetője az Orbán-rendszer egyik legfontosabb pénzügyi ellenőrzőjeként nevezett meg.
Magyar PéterlemondásfelszólításÁllami Számvevőszék

Magyar Péter a Tisza Párt kétharmados többségére hivatkozva azt ígérte, hogy helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, ezért nem kívánja megvárni a mandátumok természetes lejártát, hanem azonnali távozást követel azoktól az intézményvezetőktől, akiket szerinte politikai alapon neveztek ki. Az Állami Számvevőszék elnökét is lemondásra szólította fel, mert véleménye szerint az elmúlt években túl szorosan kötődött a kormányzati érdekekhez.

Magyar Péter az Állami Számvevőszék elnökét is lemondásra szólította fel (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)
Magyar Péter az Állami Számvevőszék elnökét is lemondásra szólította fel (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Reagált az ÁSZ Magyar Péter utasítására

Az Állami Számvevőszék rövid közleményben reagált a felszólításra. 

Az intézmény emlékeztetett rá, hogy elnöke az Országgyűlés kétharmados döntésével, tizenkét évre kap megbízatást, Windisch László esetében pedig ez a mandátum még négy évig tart. Hangsúlyozták, hogy az ÁSZ önálló, független állami szerv, amely kizárólag a törvények szerint működik, politikai utasításokat vagy nyomást nem fogad el.

Hasonlóan az Állami Számvevőszékhez, a köztársasági elnök is kapott távozásra szóló felszólítást Magyar Pétertől, ám egyelőre nem jelezte, hogy eleget tenne ennek a kérésnek. A Tisza Párt most szembesülhet azzal, hogy a kétharmad birtokában sem egyszerű feladat eltávolítani azokat a vezetőket, akiket az Alaptörvény hosszú, védett mandátummal ruházott fel.

 

