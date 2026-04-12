Magyar Péter azzal vádol másokat, amit ők maguk követnek el

Magyar Péter ma sajtótájékoztatót tartott annál a szavazókörnél, ahol szavazott. Arról beszélt, hogy hamis zászlós műveleteket akarnak végrehajtani a szavazókörökben Tisza-pólós provokátorok − hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. (A választás napján már nem lehet pártlogókat viselni a szavazókörökben.)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Hegyvidéki Mesevár Óvodában, Budapest 04. számú egyéni választókerületében adta le szavazatát 2026. április 12-én

Fotó: Balogh Dávid

Ehhez képest ott állt mellette a biztonsági embere, teljesen egyértelműen tiszás ruházatban. Nyugodtan zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy Magyar Péter biztonsági embere hamis zászlós fideszes provokátor lenne. Így ez megint egyet jelent:

Hazudott, lebukott, és

azzal vádol másokat, amit ő maga követ el.

Még egy ezredik ok arra, hogy mindannyian részt vegyünk a szavazáson.

Már csak pár óra, 2 X a Fideszre! Hajrá, Magyarország!