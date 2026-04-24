Magyar Péter így becsmérelte korábban a leendő közlekedési miniszterét

Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, ám korábban finoman szólva nem túl elismerően nyilatkozott a politikusról.

Magyar Péter pálfordulása Vitézy-ügyben

Amint a Ripost felhívta rá a figyelmet, a Tisza Párt elnöke a 2024-es önkormányzati választás kampányában még arról beszélt, hogy „Vitézy Dávid a Fidesz hackje és egyértelműen hozzájuk köthető”. Magyar akkor azt is mondta, hogy egyik 2024-es főpolgármester-jelöltre sem szavazna, és mint köztudott, az egyik jelölt maga Vitézy Dávid, vagyis a leendő minisztere volt.

A főpolgármesteri címre pályázó Vitézynek Magyar Péter még azzal is odaszúrt 2024. áprilisában, hogy szerinte nincs meg benne az a vezetői kvalitás, amivel össze tudná fogni a Fővárosi Közgyűlést.

Mint ismert, Vitézy Dávid a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz kormányok alatt többször is vezető – köztük államtitkári – beosztásban volt.