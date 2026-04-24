Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trumpnak elege van: példátlan büntetést kaphat egy NATO-tagállam

Fontos

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

miniszter

Magyar Péter így becsmérelte korábban a leendő közlekedési miniszterét

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Noha Magyar Péter Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, korábban élesen bírálta a politikust. A 2024-es önkormányzati kampányban a Tisza-vezér még Vitézy vezetői alkalmasságát is megkérdőjelezte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, ám korábban finoman szólva nem túl elismerően nyilatkozott a politikusról.

Magyar Péter korábban nem volt túl jó véleménnyel Vitézy Dávidról, akir most közlekedési miniszternek kért fel. Fotó:  MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter pálfordulása Vitézy-ügyben 

Amint a Ripost felhívta rá a figyelmet, a Tisza Párt elnöke a 2024-es önkormányzati választás kampányában még arról beszélt, hogy „Vitézy Dávid a Fidesz hackje és egyértelműen hozzájuk köthető”. Magyar akkor azt is mondta, hogy egyik 2024-es főpolgármester-jelöltre sem szavazna, és mint köztudott, az egyik jelölt maga Vitézy Dávid, vagyis a leendő minisztere volt.

A főpolgármesteri címre pályázó Vitézynek Magyar Péter még azzal is odaszúrt 2024. áprilisában, hogy szerinte nincs meg benne az a vezetői kvalitás, amivel össze tudná fogni a Fővárosi Közgyűlést.

Mint ismert, Vitézy Dávid a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz kormányok alatt többször is vezető – köztük államtitkári – beosztásban volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!