Magyar Péter bejelentette, hol lesz a miniszterelnöki iroda

Új, szimbolikus döntést jelentett be Magyar Péter: a Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája elköltözik a Karmelitából.
Nem a Budai Várban található Karmelita kolostorban lesz a miniszterelnök irodája a jövőben – jelentette be Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke. A politikus közösségi oldalán közölte: a kormányfői munkavégzés helyszíne a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületbe kerül át.
Magyar Péter szimbolikus szakítása
A Miniszterelnökség 2019 elején költözött a felújított Karmelita kolostorba, amely azóta a kormányzati működés egyik legismertebb jelképe lett. A lépés egyszerre értelmezhető praktikus döntésként és politikai üzenetként is: a hatalomgyakorlás helyszíne és stílusa egyaránt változhat az új ciklusban.
