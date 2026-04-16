Magyar Péter bejelentette, hol lesz a miniszterelnöki iroda

Nem a Budai Várban található Karmelita kolostorban lesz a miniszterelnök irodája a jövőben – jelentette be Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke. A politikus közösségi oldalán közölte: a kormányfői munkavégzés helyszíne a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületbe kerül át.

Magyar Péter gyökeres változást jelentett be a miniszterelnök székhelyével kapcsolatban (Fotó: Csudai Sándor)

Magyar Péter szimbolikus szakítása

A Miniszterelnökség 2019 elején költözött a felújított Karmelita kolostorba, amely azóta a kormányzati működés egyik legismertebb jelképe lett. A lépés egyszerre értelmezhető praktikus döntésként és politikai üzenetként is: a hatalomgyakorlás helyszíne és stílusa egyaránt változhat az új ciklusban.