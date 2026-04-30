Magyar Péter megnevezte a belügyi és igazságügyi miniszterjelöltjeit

Magyar Péter a közösségi oldalán megnevezte a leendő TISZA-kormány utolsó két, eddig be nem jelentett miniszterét.
Teljessé vált a Magyar Péter vezette új kormány tagjainak listája
Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív vezetője lesz a rendvédelmet és a sportot felügyelő Belügyminisztérium vezetője, míg az igazságügyi miniszteri posztot Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a párt jogi vezetője töltheti be.
Pósfai Gábort, a TISZA operatív vezetőjét kértem fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. Melléthei-Barna Mártont, a TISZA jogi vezetőjét kértem fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására. Melléthei-Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott”
– írta bejegyzésében Magyar Péter.
A hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a két tárcavezető kapcsán hangsúlyozta: Pósfai Gábor kinevezése garanciát jelenthet arra, hogy lezáruljon az a korszak, amikor a politikai utasítások sokszor felülírták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Hozzátette: a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik majd, és a versenysport sikerei mellett nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja.
Melléthei-Barna Márton kinevezésével kapcsolatban Magyar Péter azt emelte ki, hogy igazságügyi miniszterként a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért felel majd, valamint feladata lesz a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakítása.
A bejelentéssel gyakorlatilag teljessé vált a TISZA-kormány minisztereinek tizenhat fős listája.
A kabinetben helyet kap többek között:
- a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterként Tarr Zoltán,
- tudományos és technológiai miniszterként Tanács Zoltán,
- gyermek- és oktatásügyi miniszterként Lannert Judit,
- közlekedési és beruházási miniszterként Vitézy Dávid,
- pénzügyminiszterként Kármán András,
- szociális és családügyi miniszterként Kátai-Németh Vilmos,
- gazdasági és energetikai miniszterként Kapitány István,
- külügyminiszterként Orbán Anita,
- egészségügyi miniszterként Hegedűs Zsolt,
- honvédelmi miniszterként Ruszin-Szendi Romulusz,
- élő környezetért felelős miniszterként Gajdos László,
- agrár- és élelmiszerügyi miniszterként Bóna Szabolcs,
- terület- és vidékfejlesztési miniszterként Lőrincz Viktória,
- a Miniszterelnökséget vezető miniszterként Ruff Bálint,
- belügyminiszterként Pósfai Gábor,
- igazságügyi miniszterként Melléthei-Barna Márton.