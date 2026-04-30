Magyar Péter megnevezte a belügyi és igazságügyi miniszterjelöltjeit

Magyar Péter bejelentette a leendő TISZA-kormány utolsó két miniszterjelöltjét: a Belügyminisztériumot Pósfai Gábor, az Igazságügyi Minisztériumot pedig Melléthei-Barna Márton irányíthatja

Pósfai Gábort, a TISZA operatív vezetőjét kértem fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. Melléthei-Barna Mártont, a TISZA jogi vezetőjét kértem fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására. Melléthei-Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott”

– írta bejegyzésében Magyar Péter.

A hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a két tárcavezető kapcsán hangsúlyozta: Pósfai Gábor kinevezése garanciát jelenthet arra, hogy lezáruljon az a korszak, amikor a politikai utasítások sokszor felülírták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Hozzátette: a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik majd, és a versenysport sikerei mellett nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja.

Melléthei-Barna Márton kinevezésével kapcsolatban Magyar Péter azt emelte ki, hogy igazságügyi miniszterként a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért felel majd, valamint feladata lesz a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakítása.