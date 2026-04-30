Rendkívüli

Sokk a fronton: Putyin üzent, és nem finomkodott

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek”

Magyar Péter megnevezte a belügyi és igazságügyi miniszterjelöltjeit

Magyar Péter bejelentette a leendő TISZA-kormány utolsó kettő, eddig ismeretlen miniszterjelöltjét. A Belügyminisztériumot Pósfai Gábor, az Igazságügyi Minisztériumot pedig Melléthei-Barna Márton irányíthatja. A döntéssel teljessé vált Magyar Péter új kabinetjének teljes névsora.
Magyar Péter a közösségi oldalán megnevezte a leendő TISZA-kormány utolsó két, eddig be nem jelentett miniszterét. 

Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív vezetője lesz a rendvédelmet és a sportot felügyelő Belügyminisztérium vezetője, míg az igazságügyi miniszteri posztot Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a párt jogi vezetője töltheti be.

Pósfai Gábort, a TISZA operatív vezetőjét kértem fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. Melléthei-Barna Mártont, a TISZA jogi vezetőjét kértem fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására. Melléthei-Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott”

– írta bejegyzésében Magyar Péter.

A hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a két tárcavezető kapcsán hangsúlyozta: Pósfai Gábor kinevezése garanciát jelenthet arra, hogy lezáruljon az a korszak, amikor a politikai utasítások sokszor felülírták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Hozzátette: a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik majd, és a versenysport sikerei mellett nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja.

Melléthei-Barna Márton kinevezésével kapcsolatban Magyar Péter azt emelte ki, hogy igazságügyi miniszterként a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért felel majd, valamint feladata lesz a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakítása.

A bejelentéssel gyakorlatilag teljessé vált a TISZA-kormány minisztereinek tizenhat fős listája. 

A kabinetben helyet kap többek között:

  • a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterként Tarr Zoltán,
  • tudományos és technológiai miniszterként Tanács Zoltán,
  • gyermek- és oktatásügyi miniszterként Lannert Judit,
  • közlekedési és beruházási miniszterként Vitézy Dávid,
  • pénzügyminiszterként Kármán András,
  • szociális és családügyi miniszterként Kátai-Németh Vilmos,
  • gazdasági és energetikai miniszterként Kapitány István,
  • külügyminiszterként Orbán Anita,
  • egészségügyi miniszterként Hegedűs Zsolt,
  • honvédelmi miniszterként Ruszin-Szendi Romulusz,
  • élő környezetért felelős miniszterként Gajdos László,
  • agrár- és élelmiszerügyi miniszterként Bóna Szabolcs,
  • terület- és vidékfejlesztési miniszterként Lőrincz Viktória,
  • a Miniszterelnökséget vezető miniszterként Ruff Bálint,
  • belügyminiszterként Pósfai Gábor,
  • igazságügyi miniszterként Melléthei-Barna Márton.

 

