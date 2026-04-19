Magyar Péter bosszúvágya a győzelem után sem csillapodott – a Fidesz jelöltjébe is beleállt

Bár a választás óta lassan egy hét is eltelt, Magyar Péter továbbra is a kampányidőszakéhoz hasonló stílusban kommunikál. Miután már felmondásra szólította fel a legtöbb köztisztségviselőt, újabban a Vas megyei győztes, Ágh Péter is szúrja a szemét. Habár Magyar Péter korábban határozottan kijelentette, hogy a választásokat semmilyen formában nem lehet elcsalni, – hiszen ő ott volt a Fidesz-központban – most úgy tűnik, megváltozott a véleménye.

Magyar Péter legújabb áldozata Vas vármegye győztese (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kifejtette, hogy törölni kell a választókerületben az eredményt, mert szerinte Ágh Péter „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz.

A történetet azzal magyarázta, hogy a körzetben elindult egy Magyar Péter nevű független jelölt, aki több száz szavazatot szerzett, miközben a Tisza Párt jelöltje, Strompová Viktória szoros különbséggel maradt alul. A pártelnök igencsak sajátos megítélése szerint ez nem a választói akarat tiszta megnyilvánulása volt.

Magyar Péter élesen bírálta Ágh Pétert, hatalomvággyal és a választók félrevezetésével vádolta, majd felszólította, hogy ne vegye fel a mandátumát. Azt is kijelentette:

sem ő, sem a pártja, de még a választókörzet sem tekinti legitimnek Ágh Péter győzelmét.

Magyar Péter új választás kiírását sürgette a Vas 2-es választókörzetben, és ehhez csatlakozott Kapitány István is, a Tisza Párt energetikai miniszterjelöltje.

Ágh Péter a Vaolnak adott válaszában úgy fogalmazott: most a megbékélés ideje következik, mert több köt össze minket, mint ami elválaszt.

Magyar Péter bosszúterve ismét jogi akadályokba ütközik

A szabályok szerint egyéni választókerületben csak akkor lehet új választást tartani, ha nincs jelölt, döntetlen alakul ki, vagy a megválasztott képviselő megbízatása megszűnik.

Ha Ágh Péter leteszi az esküt, a mandátuma csak meghatározott esetekben szűnhet meg: a parlament megbízatásának megszűnésével, halállal, összeférhetetlenséggel, lemondással, a feltételek hiányával, vagy ha egy évig nem vesz részt a parlament munkájában.

A szabad mandátum elve pedig biztosítja, hogy a képviselő nem hívható vissza – ezt a lehetőséget már 1990-ben kivezették a magyar jogból.