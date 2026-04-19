Magyar Péter bosszúvágya a győzelem után sem csillapodott – a Fidesz jelöltjébe is beleállt

Bár a választás óta lassan egy hét is eltelt, Magyar Péter továbbra is a kampányidőszakéhoz hasonló stílusban kommunikál. Miután már felmondásra szólította fel a legtöbb köztisztségviselőt, újabban a Vas megyei győztes, Ágh Péter is szúrja a szemét. Habár Magyar Péter korábban határozottan kijelentette, hogy a választásokat semmilyen formában nem lehet elcsalni, – hiszen ő ott volt a Fidesz-központban – most úgy tűnik, megváltozott a véleménye.
Magyar Péter legújabb áldozata Vas vármegye győztese
A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kifejtette, hogy törölni kell a választókerületben az eredményt, mert szerinte Ágh Péter „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz.
A történetet azzal magyarázta, hogy a körzetben elindult egy Magyar Péter nevű független jelölt, aki több száz szavazatot szerzett, miközben a Tisza Párt jelöltje, Strompová Viktória szoros különbséggel maradt alul. A pártelnök igencsak sajátos megítélése szerint ez nem a választói akarat tiszta megnyilvánulása volt.
Magyar Péter élesen bírálta Ágh Pétert, hatalomvággyal és a választók félrevezetésével vádolta, majd felszólította, hogy ne vegye fel a mandátumát. Azt is kijelentette:
sem ő, sem a pártja, de még a választókörzet sem tekinti legitimnek Ágh Péter győzelmét.
Magyar Péter új választás kiírását sürgette a Vas 2-es választókörzetben, és ehhez csatlakozott Kapitány István is, a Tisza Párt energetikai miniszterjelöltje.
Ágh Péter a Vaolnak adott válaszában úgy fogalmazott: most a megbékélés ideje következik, mert több köt össze minket, mint ami elválaszt.
Magyar Péter bosszúterve ismét jogi akadályokba ütközik
A szabályok szerint egyéni választókerületben csak akkor lehet új választást tartani, ha nincs jelölt, döntetlen alakul ki, vagy a megválasztott képviselő megbízatása megszűnik.
Ha Ágh Péter leteszi az esküt, a mandátuma csak meghatározott esetekben szűnhet meg: a parlament megbízatásának megszűnésével, halállal, összeférhetetlenséggel, lemondással, a feltételek hiányával, vagy ha egy évig nem vesz részt a parlament munkájában.
A szabad mandátum elve pedig biztosítja, hogy a képviselő nem hívható vissza – ezt a lehetőséget már 1990-ben kivezették a magyar jogból.
Megkérdőjelezhetőek Magyar Péter eddigi lépései
A miniszterelnök-jelölt mindössze egy hét alatt számos olyan kezdeményezést indított, amelyek sokkal inkább személyes bosszúvágyát, mintsem a magyar emberek érdekeit szolgálják. A kampányban megígért családközpontú intézkedésekről már nem esik szó, helyette a teljes hatalomátvétel és bosszúvágy kap teret.
Egy hét alatt sorra követelte Sulyok Tamás, Varga Zs. András, Polt Péter, Nagy Gábor Bálint, Windisch László, Rigó Csaba Balázs, Koltay András és Senyei György távozását. Sőt, már azzal is előállt, hogy ha nem hajlanak meg az akarata előtt, jogi úton mozdítaná el őket.
Közben Orbán Viktort is célba vette: visszamenőlegesen korlátozná a miniszterelnöki ciklusokat, hogy esélye se legyen újra indulni. Ez már nem politika, hanem nyílt leszámolás – olyan húzásokkal, amelyek idegenek a magyar közjogi rendszertől.