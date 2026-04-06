Magyar Péter

Elmenekült a kérdések elől: botrány árnyékolja be Magyar Péter gyöngyösi jelöltjét

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás a Tisza-tavi Ökocentrum korábbi beruházásai kapcsán – szúrta ki az Ellenpont. Az ügy Magyar Péter gyöngyösi jelöltjéhez, Kiss Jánoshoz köthető, aki a kérdések elől kitért, majd elmenekült egy kampányeseményről.
Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum több korábbi, nagy értékű beruházása ügyében, amelyek idején az intézmény vezetője a Tisza Párt gyöngyösi országgyűlési képviselőjelöltje, Kiss János volt – vette észre az Ellenpont. A politikust egy kampányeseményen próbálták kérdezni az ügyről, azonban nem adott választ, sőt a helyszínt is sietve elhagyta.

Magyar Péter gyöngyösi jelöltjének zavaros, baloldali kötődésű múltja van (Forrás: Ellenpont)

Gyanús beruházások és hallgatás

A jelenlegi intézményvezetés és a fenntartó önkormányzat hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen három jelentős beruházás kapcsán. A nyilvános jegyzőkönyv szerint ezek közé tartozik egy panzió tetőszerkezetének cseréje, egy támfal építése és az Ökocentrum kilátó-teraszának burkolása – mindegyik Kiss János vezetése idején valósult meg.

A beszámolók szerint a beruházások költségei, műszaki tartalma és kivitelezése között ellentmondásokat találtak, ezért indult belső vizsgálat, amely végül feljelentéshez vezetett. Az ügy még azelőtt került a hatóságok elé, hogy a Tisza Párt nyilvánosságra hozta volna Kiss János jelölését.

A Hír TV stábja Bélapátfalván próbálta kérdezni a politikust arról, hogy aláírta-e a vitatott szerződéseket, illetve tudott-e az ügyről Magyar Péter. Kiss János azonban nem válaszolt, hanem autóba ült és távozott. A közösségi médiában később reagált, de a felmerült állításokat nem cáfolta.

Régi kapcsolatok és új kérdések

Kiss János korábban a Heves megyei önkormányzatnál dolgozott, ahol a baloldali vezetés idején, Sós Tamás bizalmi embereként töltött be pozíciókat. Ez az időszak egybeesett a HospInvesthez köthető, később botrányba fulladt kórház-privatizációkkal, amelyek jelentős adósságot és működési problémákat hagytak maguk után.

A politikus 2012-től vezette a Tisza-tavi Ökocentrumot, amely jelentős közpénzből működik. 2024-ben gyorsan távozott az intézmény éléről, majd nem sokkal később a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként jelent meg a nyilvánosságban. Bár az ügyben több sajtóorgánum is megkereste a képviselőjelöltet, a feltett kérdésekre sem ő, sem a párt sajtóosztálya nem adott érdemi választ. Megválasztása esetén mentelmi jog illetné meg, ami egy esetleges eljárás lefolytatását is befolyásolhatja.

