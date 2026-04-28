Tárt karokkal várja Magyar Pétert brüsszeli gazdája, Manfred Weber

Manfred Weber szerint Európának bizalmi tőkét kell adnia az új magyar kormánynak, és aktívan támogatnia kell annak politikai és gazdasági törekvéseit. Az Európai Néppárt elnöke már most egyértelműen pozitív fordulatként értékeli a magyarországi változásokat. Ugyanakkor egyelőre nyitott kérdés, hogy Magyar Péter kormánya milyen konkrét lépésekkel és vállalásokkal tudja majd kiérdemelni és hosszabb távon is fenntartani ezt a brüsszeli bizalmat.
Az Európai Unió részéről egyértelmű támogatási szándék körvonalazódik Magyar Péter leendő kormánya felé.

Manfred Weber támogatásáról biztosította Magyar Pétert  (Forrás: Facebook/Szánthó Miklós)

Európának most bizalmi tőkét kell befektetnie az új magyar kormányba”

 – jelentette ki Manfred Weber kedden Strasbourgban, hangsúlyozva: a kétharmados felhatalmazással rendelkező vezetés mögött erős politikai legitimáció áll, amely indokolttá teszi a brüsszeli bizalom és együttműködés megerősítését.

Magyar Péter közelgő brüsszeli látogatását az Európai Néppárt már most egyértelmű jelzésként értelmezi: az új magyar kormány gyorsan és látványosan kíván alkalmazkodni az uniós elvárásokhoz. 

Manfred Weber ezt „nagyon jó üzenetként” értékelte, hangsúlyozva, hogy a magyarországi változások nemcsak belpolitikai, hanem európai szinten is pozitív fordulatot jelentenek – hogy pontosan mit és kinek, az még kérdéses.

Weber szerint a bizalom megadása nem Brüsszel elvárása, hanem a magyar választók akaratából fakad, akik „változást kértek”. Úgy látja, az új kormány erős felhatalmazással rendelkezik, és „valószínűleg még túl is fogja teljesíteni” az elvárásokat. Felidézte, hogy az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki az Európai Néppárt és a Tisza Párt között, és ennek most kézzelfogható politikai eredménye született. Hangsúlyozta: 

Az Európai Parlament kulcsszerepet játszhat a Brüsszel és Budapest közötti bizalom helyreállításában, ennek részeként pedig felmerült a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás megszüntetése is – mindezt egy még meg sem alakult kormány esetében.

Álláspontja szerint most nem kritikára, hanem támogatásra van szükség: 

Európának most az új kormány oldalán álló barátnak kell lennie, amely segít teljesíteni az állampolgárok konkrét elvárásait. Ezért a fő üzenet a bizalmi tőke megadása.”

Magyar Péter egyik első útja a brüsszeli gazdáihoz vezet (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Weber hozzátette: az EPP számára stratégiai jelentőségű, hogy egy meghatározó európai ország élén ismét néppárti miniszterelnök áll. Szerinte a mostani fordulat azt is bizonyítja, hogy a populista politikai irány nem hoz tartós eredményeket.

 Nagyon jó, mindenki számára kedvező eredmény született”

 – fogalmazott, ami meglehetősen merész kijelentés egy külföldi politikustól. Mindezek fényében azonban adódik a kérdés: Weber látványos támogatásának vajon milyen feltételei lesznek.

 

 

 

